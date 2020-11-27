"Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
Украинская группа Cloudless презентовала на своем YouTube-канале клипы на песню "Думки" а также на англоязычный вариант композиции – Slow. "Жить в моменте и ценить то, что у тебя есть, – это один из уроков, который мы усвоили с начала пандемии. Участие в нацотборе на "Евровидение 2020" дало нам мощное ускорение, мы лезли из кожи вон, чтобы соответствовать тому, что происходит. И пандемия [коронавируса] не то чтобы остановила движение – она свела к минимуму наши достижения в начале года. Мы решили переключиться на более спокойный режим и никуда не рваться, что и отразилось на нашем новом релизе. Надеюсь, люди это почувствуют", – прокомментировал основатель группы Антон Панфилов. Режиссер клипов – Александр Евтушенко. Он в роликах рассказал историю взросления девушки. "События, которые происходят с героиней, меняют ее психологически, делая сильнее и устойчивее перед миром. А слияние с природой дарит силы идти дальше своим путем", – прокомментировал он.
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