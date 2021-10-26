Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2021
 
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Laud рассказал, будет ли в третий раз принимать участие в нацотборе на "Евровидение"

Laud дважды принимал участие в национальном отборе на "Евровидение"
Laud дважды принимал участие в национальном отборе на "Евровидение"
Фото: laud_vk / Instagram

Украинский певец Laud не планирует принимать участие в национальном отборе от Украины на международный песенный конкурс "Евровидение 2022". Об этом он рассказал в комментарии, который 26 октября опубликован на странице проекта Muzvar в Instagram.

"Мне уже писали, но в этом году еще нет. Хочется пойти с песней, с которой уверен, что выиграешь, и она будет соответствовать этому стандарту "Евровидения". Ну, и надо все подготовить – классный номер сделать, чтобы все было готово к победе. То есть не идти третий раз, дойти до полуфинала и не пройти в финал, как это было в прошлый раз у меня", – рассказал артист.

Контекст:

Laud (настоящее имя – Владислав Каращук) родился в 1997 году в Киеве. Он финалист шоу "Голос країни" (2016) на "1+1", участник нацотбора на "Евровидение" в 2018-м и 2019 годах.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители из 41 страны, включая Украину.

Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение" будет проводить Общественное вещаниеНачало трансляций национального отбора на "Евровидение 2022" состоится не позднее 12 февраля 2022 года.

Теги: Евровидение, конкурс, общественное телевидение, Laud, Евровидение 2022
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