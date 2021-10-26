Laud рассказал, будет ли в третий раз принимать участие в нацотборе на "Евровидение"

"Мне уже писали, но в этом году еще нет. Хочется пойти с песней, с которой уверен, что выиграешь, и она будет соответствовать этому стандарту "Евровидения". Ну, и надо все подготовить – классный номер сделать, чтобы все было готово к победе. То есть не идти третий раз, дойти до полуфинала и не пройти в финал, как это было в прошлый раз у меня", – рассказал артист.

Контекст:

Laud (настоящее имя – Владислав Каращук) родился в 1997 году в Киеве. Он финалист шоу "Голос країни" (2016) на "1+1", участник нацотбора на "Евровидение" в 2018-м и 2019 годах.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители из 41 страны, включая Украину.

Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение" будет проводить Общественное вещание. Начало трансляций национального отбора на "Евровидение 2022" состоится не позднее 12 февраля 2022 года.