"Грязные танцы". Laud выпустил клип с девушками, исполняющими тверк. Видео
Украинский певец Laud, участник нацотборов на "Евровидение" 2018-го и 2019 годов, на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Грязные танцы". Режиссер – Дзен Евстигнейкин. В ролике две девушки исполняют танец с элементами тверка (предусматривающего активные движения бедрами). Одна из героинь предстает в нюдового цвета пижаме с микрошортами, а вторая – в облегающих черных шортах и колготках в сетку.
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