"Евровидение 2022": Организаторы нацотбора получили более 50 заявок от участников вокальных шоу, звезд TikTok и зарубежных артистов

"Общественный вещатель получил 53 заявки от желающих представлять Украину на "Евровидении 2022" за первую неделю сбора заявок. Среди заявителей – группы и сольные исполнители, среди них есть участники проектов "Голос країни", "Х-фактор", а также звезды TikTok. Заявки поступают не только из Украины, но и из Венгрии, Германии, Армении", – говорится в сообщении.

Контекст:

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители из 41 страны, включая Украину.

Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное вещание. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершится 10 января.

В этом году в прямом эфире зрители увидят только финал нацотбора, в котором выступят 10 конкурсантов. Два полуфинала, как это было в предыдущие годы, когда партнером Общественного вещания был украинский канал СТБ, проводиться не будут. Имя победителя нацотбора ориентировочно будет известно в третьей декаде декабря.