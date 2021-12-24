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24 декабря, 2021
 
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"Евровидение 2022": Организаторы нацотбора получили более 50 заявок от участников вокальных шоу, звезд TikTok и зарубежных артистов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прием заявок от украинских артистов для участия в нацотборе на "Евровидение 2022" начался 14 декабря, а завершится 10 января
Прием заявок от украинских артистов для участия в нацотборе на "Евровидение 2022" начался 14 декабря, а завершится 10 января
Фото: Євробачення / Facebook

Общественное вещание, которое является организатором украинского нацотбора на "Евровидение 2022", за первую неделю получило 53 заявки от желающих представлять Украину на международном песенном конкурсе. Об этом 24 декабря сообщается в Facebook на официальной странице конкурса "Евровидение" в Украине.

"Общественный вещатель получил 53 заявки от желающих представлять Украину на "Евровидении 2022" за первую неделю сбора заявок. Среди заявителей – группы и сольные исполнители, среди них есть участники проектов "Голос країни", "Х-фактор", а также звезды TikTok. Заявки поступают не только из Украины, но и из Венгрии, Германии, Армении", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2122302054612333

Контекст:

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители из 41 страны, включая Украину.

Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное вещание. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершится 10 января. 

В этом году в прямом эфире зрители увидят только финал нацотбора, в котором выступят 10 конкурсантов. Два полуфинала, как это было в предыдущие годы, когда партнером Общественного вещания был украинский канал СТБ, проводиться не будут. Имя победителя нацотбора ориентировочно будет известно в третьей декаде декабря.

Теги: Украина, общественное телевидение, Турин, нацотбор, Евровидение 2021
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