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19 января, 2022
 
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"500–600 человек смогут купить билеты". Нацотбор на "Евровидение 2022" пройдет в присутствии зрителей

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В финале нацотбора примут участие восемь артистов
В финале нацотбора примут участие восемь артистов
Фото: Євробачення / Facebook

Финал национального отбора представителя Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Об этом 19 января эфире "1+1" сообщил член правления Общественного вещания Ярослав Лодыгин.

В конкурсе примут участие восемь финалистов из числа 27 участников, чьи имена были внесены в лонг-лист. Трансляция финала нацотбора состоится  в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения. В этом году в прямом эфире зрители увидят только финал нацотбора. Два полуфинала, как это было в предыдущие годы, когда партнером Общественного был украинский канал СТБ, проводиться не будут

"Почти все уже успели побывать на виртуальных или реальных прослушиваниях. Эти видео будут проанализированы, и мы сформируем список из восьми участников финала, – сообщил Лодыгин.

Он подчеркнул, что по такой же схеме в этом году выбирают финалистов нацотбора Польша, Германия, Ирландия и Финляндия.

Кто будет ведущим нацотбора, пока неизвестно. Лодыгин отметил, что билеты на финал появятся в продаже в ближайшее время.

"Мы очень скоро запустим продажу билетов. Попасть смогут несколько сотен зрителей. Думаю, 500–600 человек смогут купить билеты, которые будут в продаже уже скоро", – рассказал Лодыгин.

ВИДЕО
Видео: Твій День / YouTube
Контекст:

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершился 10 января. Всего организаторы получили 284 заявки от украинских и зарубежных артистов.

Теги: Украина, конкурс, нацотбор, Евровидение 2022
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