  "500–600 человек смогут купить билеты". Нацотбор на "Евровидение 2022" пройдет в присутствии зрителей

В конкурсе примут участие восемь финалистов из числа 27 участников, чьи имена были внесены в лонг-лист. Трансляция финала нацотбора состоится в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения. В этом году в прямом эфире зрители увидят только финал нацотбора. Два полуфинала, как это было в предыдущие годы, когда партнером Общественного был украинский канал СТБ, проводиться не будут.

"Почти все уже успели побывать на виртуальных или реальных прослушиваниях. Эти видео будут проанализированы, и мы сформируем список из восьми участников финала, – сообщил Лодыгин.

Он подчеркнул, что по такой же схеме в этом году выбирают финалистов нацотбора Польша, Германия, Ирландия и Финляндия.

Кто будет ведущим нацотбора, пока неизвестно. Лодыгин отметил, что билеты на финал появятся в продаже в ближайшее время.

"Мы очень скоро запустим продажу билетов. Попасть смогут несколько сотен зрителей. Думаю, 500–600 человек смогут купить билеты, которые будут в продаже уже скоро", – рассказал Лодыгин.

ВИДЕО