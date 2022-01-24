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24 января, 2022
 
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Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"

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Участие в финале нацотбора на "Евровидение 2022" примут восемь артистов
Участие в финале нацотбора на "Евровидение 2022" примут восемь артистов
Фото: Євробачення / Facebook

Организаторы национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2022" 24 января в эфире Общественного телевидения огласили список финалистов, которые выступят 12 февраля.

Ими стали: 

  • Алина Паш; 
  • Cloudless; 
  • Kalush Orchestra;
  • Laud;
  • Michael Soul;
  • Our Atlantic;
  • Roxolana;
  • Wellboy. 
Контекст:

Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершился 10 января. Всего организаторы получили 284 заявки от украинских и зарубежных артистов. В лонг-лист вошли 27 участников, полный список можно посмотреть здесь.

Финал нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, телевидение, Италия, конкурс, Турин, Laud, Алина Паш, нацотбор, финал, Wellboy
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