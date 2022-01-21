Katya Chilly о нацотборе: Мы создали гениальную песню, которая могла привезти победу. Поэтому не прошли даже в первый тур

Katya Chilly заявила, что если бы прошла в финал нацотбора, то "концерт был бы посвящен ее выступлению" Фото: Katya Chilly / Facebook

"В этом году мы тоже подавали заявку на "Евровидение 2022" и создали гениальную песню, которая, безусловно, могла бы привезти победу и распространить медицину нашей Земли. Возможно, поэтому мы не прошли даже в первый отборочный тур с количеством участников 27, у некоторых из них еще нет песни, но они в списке", – заявила певица.

Katya Chilly подчеркнула, что считает себя скромным человеком, но уверена, что если бы прошла в финал нацотбора, то "концерт был бы посвящен их выступлению".

"Это был бы концерт, посвященный нашему выступлению. Да, он был бы именно таким. Я оцениваю реально наши возможности. Эта ситуация не в первый раз и не в последний. Особенно с телевидением", – подытожила она.

Артистка не обнародовала песню, которую подавала на конкурс.