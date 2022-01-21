"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"

20 января портал Muzvar со ссылкой на собственные источники информации в Instagram заявил, что ведущими нацотбора будет "звездный дуэт". Сообщалось, что организаторы нацотбора рассматривают четыре кандидатуры, в числе которых – Притула, Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина, а также певица Злата Огневич.
"Я не планировал и не планирую присоединяться к нацотбору. То, что меня сейчас волнует, – это масштабирование своих волонтерских сил на фоне очередной российской угрозы и дальнейшее формирование политической партии. В конце концов, я работаю в холдинге SLM, с командой которого имел честь отработать ведущим несколько сезонов нацотборов", – заявил Притула.
Он добавил, что у Общественного телевидения, которое в этом году является единственным организатором нацотбора, есть "собственные лица".
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Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершился 10 января. Всего организаторы получили 284 заявки от украинских и зарубежных артистов. В лонг-лист вошли 27 участников, полный список можно посмотреть здесь.
В финале нацотбора выступят восемь артистов, их имена организаторы обещают огласить на этой неделе. Финал нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.