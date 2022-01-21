"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"

Притула: Я не планировал и не планирую присоединяться к нацотбору Фото: kateryna_pry/ Instagram

20 января портал Muzvar со ссылкой на собственные источники информации в Instagram заявил, что ведущими нацотбора будет "звездный дуэт". Сообщалось, что организаторы нацотбора рассматривают четыре кандидатуры, в числе которых – Притула, Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина, а также певица Злата Огневич.

"Я не планировал и не планирую присоединяться к нацотбору. То, что меня сейчас волнует, – это масштабирование своих волонтерских сил на фоне очередной российской угрозы и дальнейшее формирование политической партии. В конце концов, я работаю в холдинге SLM, с командой которого имел честь отработать ведущим несколько сезонов нацотборов", – заявил Притула.

Он добавил, что у Общественного телевидения, которое в этом году является единственным организатором нацотбора, есть "собственные лица".