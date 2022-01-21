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21 января, 2022
 
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"Меня сейчас волнует формирование партии". Притула опроверг слухи о том, что будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Притула: Я не планировал и не планирую присоединяться к нацотбору
Притула: Я не планировал и не планирую присоединяться к нацотбору
Фото: kateryna_pry/ Instagram

Украинский ведущий Сергей Притула 21 января в Instagram опроверг заявление украинского музыкального портала Muzvar о том, что является одним из вероятных кандидатов на роль ведущего финала нацотбора на "Евровидение 2022", который состоится 12 февраля.

20 января портал Muzvar со ссылкой на собственные источники информации в Instagram заявил, что ведущими нацотбора будет "звездный дуэт". Сообщалось, что организаторы нацотбора рассматривают четыре кандидатуры, в числе которых – Притула, Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина, а также певица Злата Огневич. 

"Я не планировал и не планирую присоединяться к нацотбору. То, что меня сейчас волнует, – это масштабирование своих волонтерских сил на фоне очередной российской угрозы и дальнейшее формирование политической партии. В конце концов, я работаю в холдинге SLM, с командой которого имел честь отработать ведущим несколько сезонов нацотборов", – заявил Притула.

Он добавил, что у Общественного телевидения, которое в этом году является единственным организатором нацотбора, есть "собственные лица".

Контекст:

Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершился 10 января. Всего организаторы получили 284 заявки от украинских и зарубежных артистов. В лонг-лист вошли 27 участников, полный список можно посмотреть здесь.

В финале нацотбора выступят восемь артистов, их имена организаторы обещают огласить на этой неделе. Финал нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, музыка, культура, угрозы, конкурс, волонтер, трансляция, Сергей Притула, Турин, нацотбор, партия, финал, Евровидение 2022, ведущий
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