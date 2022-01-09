Притула рассказал, когда зарегистрирует свою партию

Притула: Очень хочется не ошибиться с названием партии и предложить нашим избирателям такое название, которое будет четко объяснять, о чем она Фото: Сергій Притула / Facebook

По его словам, название партии пока выбирают.

"Это достаточно ответственное дело. Вспомните мультик и фразу: "Как вы лодку назовете, так она и поплывет". Мы сейчас работаем над этим, конечно. Есть много места для креатива. Но очень хочется не ошибиться с названием и предложить нашим избирателям такое название, которое будет четко объяснять, о чем эта партия. Строение партийной структуры проходит. Сама партия сейчас в таком виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности, регистрации партии, конечно. Но к тому времени, как мы до этого дойдем, я хочу видеть достаточно сильные команды в регионах", – сказал он.

Комментируя название будущей политсилы, Притула сказал, что он противник "объединения своей фамилии с названием партии".

"И мне никогда не нравились именные блоки и так далее. Мы будем изучать этот вопрос глубже, потому что исключительно из-за возможности каких-либо манипуляций в бюллетенях на выборах и так далее, возможно, фамилия будет где-то сбоку стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но в самом названии ни слова "Притула", ни около Притулы там не будет", – рассказал политик.