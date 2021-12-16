Больше всего жители Киева доверяют Кличко – соцопрос

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому в Киеве составляет 39%, он занял второе место. Главе "Европейской солидарности", пятому президенту и нардепу Петру Порошенко, занявшему третью позицию в рейтинге, доверяют 33% киевлян, бывшему спикеру, народному депутату Дмитрию Разумкову – 31%, шоумену и волонтеру Сергею Притуле – 31%.

Инфографика: ratinggroup.ua

В опросе приняли участие 2000 жителей столицы старше 18 лет. Исследование проводили в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.