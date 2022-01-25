Организаторы нацотбора изменили состав финалистов из-за дисквалификации Laud. Он потребовал консультаций с EBU

"Оргкомитет принял решение о прекращении участия Laud в отборе, поскольку было обнаружено, что заявленная им для участия песня Head Under Water была обнародована в 2018 году, что прямо нарушает правила. Таким образом, Laud не будет участвовать в финале нацотбора 12 февраля. В финале примет участие Barleben с песней Hear My Words", – говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что Laud нарушил правила нацотбора, так как в пункте 5.1 говорится о том, что конкурсная песня не должна быть обнародованной ранее 1 сентября 2021 года.

"Нацотбор провел дополнительную проверку, поскольку был выявлен факт обнародования песни Head Under Water ее автором Дэниелем Ботингом на его личном Youtube-канале в 2018 году", – отметили организаторы.

После замены участника список финалистов выглядит так: Алина Паш, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy.

Laud, комментируя решение оргкомитета нацотбора, 24 января в Facebook заявил, что они дисквалифицировали "явного лидера".

"Head Under Water была написана в 2018 году голландским согнрайтером Дэниелем Ботингом. В том же году мы попытались в экспериментальном режиме записать ее вместе с автором. Мы поняли, что Head Under Water – потенциальный хит, было решено отложить релиз и включить композицию в мой сольный альбом. С 2018 года песня прошла значительную переработку, у нее появилась новая форма, аранжировка. Единственный официальный релиз песни состоялся в декабре 2021 года", – заявил артист.

По словам певца, претендующие на победу в нацотборе композиции не могут быть изданы ранее 1 сентября 2021 год, но если так произошло, "исполнитель должен доработать ее и по законодательству об авторских правах это уже другая композиция".

"Обращаюсь с призывом принять решение, отвечающее духу и ценностям международного конкурса. Дисквалификация явного лидера отбора требует как минимум консультации с EBU [Европейским вещательным союзом, который является организатором "Евровидения"] и получения их комментария", – резюмировал Laud.



