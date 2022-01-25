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25 января, 2022
 
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Организаторы нацотбора изменили состав финалистов из-за дисквалификации Laud. Он потребовал консультаций с EBU

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Вместо певца Laud (слева) в финале выступит Barleben
Вместо певца Laud (слева) в финале выступит Barleben
Фото: LAUD / Facebook, Barleben/ Facebook

Организаторы украинского национального отбора на "Евровидение 2022" после оглашения финалистов конкурса изменили состав участников. Об этом сообщается 24 января на официальной странице оргкомитета нацотбора в Facebook.

"Оргкомитет принял решение о прекращении участия Laud в отборе, поскольку было обнаружено, что заявленная им для участия песня Head Under Water была обнародована в 2018 году, что прямо нарушает правила. Таким образом, Laud не будет участвовать в финале нацотбора 12 февраля. В финале примет участие Barleben с песней Hear My Words", – говорится в сообщении. 

Организаторы уточнили, что Laud нарушил правила нацотбора, так как в пункте 5.1 говорится о том, что конкурсная песня не должна быть обнародованной ранее 1 сентября 2021 года. 

"Нацотбор провел дополнительную проверку, поскольку был выявлен факт обнародования песни Head Under Water ее автором Дэниелем Ботингом на его личном Youtube-канале в 2018 году", – отметили организаторы.

После замены участника список финалистов выглядит так: Алина Паш, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. 

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/2145768728932332

Laud, комментируя решение оргкомитета нацотбора, 24 января в Facebook заявил, что они дисквалифицировали "явного лидера".

"Head Under Water была написана в 2018 году голландским согнрайтером Дэниелем Ботингом. В том же году мы попытались в экспериментальном режиме записать ее вместе с автором. Мы поняли, что Head Under Water – потенциальный хит, было решено отложить релиз и включить композицию в мой сольный альбом. С 2018 года песня прошла значительную переработку, у нее появилась новая форма, аранжировка. Единственный официальный релиз песни состоялся в декабре 2021 года", – заявил артист.

По словам певца, претендующие на победу в нацотборе композиции не могут быть изданы ранее 1 сентября 2021 год, но если так произошло, "исполнитель должен доработать ее и по законодательству об авторских правах это уже другая композиция".

"Обращаюсь с призывом принять решение, отвечающее духу и ценностям международного конкурса. Дисквалификация явного лидера отбора требует как минимум консультации с EBU [Европейским вещательным союзом, который является организатором "Евровидения"] и получения их комментария", – резюмировал Laud.

https://www.facebook.com/laudenjoy/posts/345225957421438


Контекст:

Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершился 10 января. Всего организаторы получили 284 заявки от украинских и зарубежных артистов. В лонг-лист вошли 27 участников, полный список можно посмотреть здесь. Финалистов объявили 24 января.

Финал нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения. Ведущими мероприятия стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, телевидение, скандал, дисквалификация, Турин, Тимур Мирошниченко, Laud, Алина Паш, Маша Ефросинина, нацотбор, Cloudless, финал, Евровидение 2022, Wellboy, ведущий, Barleben
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