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25 января, 2022
 
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Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине

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"Евровидение 2022" пройдет в Турине
"Евровидение 2022" пройдет в Турине
Фото: Євробачення / Facebook

Представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" выступит 10 мая, в первой половине первого полуфинала. Об этом сообщается 25 января на официальном сайте организаторов конкурса.

В этот же день на сцене выступят представители из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Контекст:

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения. Ведущими мероприятия стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

В финале примут участие восемь артистовАлина Паш, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy.

Теги: Евровидение, телевидение, Италия, конкурс, Турин, Тимур Мирошниченко, нацотбор, финал, Евровидение 2022
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