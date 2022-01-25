Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине

В этот же день на сцене выступят представители из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения. Ведущими мероприятия стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

В финале примут участие восемь артистов: Алина Паш, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy.