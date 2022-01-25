"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением

"Хочу обратиться к организаторам нацотбора и EBU [Европейскому вещательному союзу]. Мне хотелось достойно представить Украину на конкурсе и совсем не хочется быть участником скандала. Наша команда принимает решение оргкомитета. Мы рассказали историю создания песни в видео, оставили все источники открытыми и надеемся на положительный сценарий", – написал артист.
Он также обратился к представителям Общественного телевидения с просьбой предоставить ему возможность выступить в перерыве финала нацотбора, чтобы "проявить солидарность с другими участниками и творческий дух проекта".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Национальный отбор от Украины на конкурс "Евровидение 2022" проводит Общественное. Прием заявок от украинских артистов начался 14 декабря, а завершился 10 января.
Всего организаторы получили 284 заявки от украинских и зарубежных артистов. В лонг-лист вошли 27 участников, полный список можно посмотреть здесь. Финалистов объявили 24 января.
Сперва ими стали: Алина Паш, Laud, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. Вечером в тот же день певец Laud был дисквалифицирован, а его заменил Barleben. Причиной дисквалификации стало то, что представленная артистом конкурсная песня была обнародована еще в 2018 году. Организаторы уточнили, что Laud нарушил правила нацотбора, так как в пункте 5.1 говорится о том, что конкурсная песня не должна быть обнародованной ранее 1 сентября 2021 года.
В ответ артист назвал себя "явным лидером отбора" и заявил, что его "дисквалификация требует как минимум консультации с EBU".
Финал нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения. Ведущими мероприятия стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.