"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением

"Хочу обратиться к организаторам нацотбора и EBU [Европейскому вещательному союзу]. Мне хотелось достойно представить Украину на конкурсе и совсем не хочется быть участником скандала. Наша команда принимает решение оргкомитета. Мы рассказали историю создания песни в видео, оставили все источники открытыми и надеемся на положительный сценарий", – написал артист.

Он также обратился к представителям Общественного телевидения с просьбой предоставить ему возможность выступить в перерыве финала нацотбора, чтобы "проявить солидарность с другими участниками и творческий дух проекта".