  "Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что не дисквалифицируют Алину Паш из-за ее выступления в оккупированном Крыму

Алина Паш о выступлении в Крыму: Ездили мы туда на свадьбу к украинской девушке. Насчет того, как летели, – к сожалению, я не могла корректировать этот момент Фото: alinapash / Instagram

В своем заявлении они упоминают интервью певицы, которое она дала в 2019 году программе "Світське життя" на "1+1" . Отвечая на вопросы ведущей, Паш заявила, что в 2015 году выступала с концертом на частном мероприятии в оккупированном РФ Крыму.

"В 2015 году ты была в Крыму и залетала туда через Москву, что противоречит закону Украины?" – спросила ведущая.

"Ездили мы туда с музыкантами на свадьбу к украинской девушке. Насчет того, как мы туда летели, к сожалению, я не могла корректировать этот момент. И, являясь тогда не такой медийной персоной, не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти", – ответила Паш.

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Видео: Світське життя / YouTube

"Видеоинтервью Алины Паш, которое сейчас в сети приводится в качестве доказательства нарушения требований нацотбора, не содержит никакого факта, подтверждающего нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины, – заявили организаторы нацотбора. – Паш предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы проходило со стороны Украины".

Также оргкомитет подчеркнул, что не является правоохранительным органом и проверяет факты нарушения "исключительно из открытых источников и на основе полученных от участников гарантий".

"Если у комментаторов есть доказательства обратного – просим предоставить их для подтверждения", – резюмировали представители оргкомитета.

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Певица разместила ответ Общественного на своей странице в Instagram.

"У Алины Паш не было концертов на территории страны-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в публикации.

Скриншот: alinapash / Instagram