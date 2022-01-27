  "Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что не дисквалифицируют Алину Паш из-за ее выступления в оккупированном Крыму

В своем заявлении они упоминают интервью певицы, которое она дала в 2019 году программе "Світське життя" на "1+1" . Отвечая на вопросы ведущей, Паш заявила, что в 2015 году выступала с концертом на частном мероприятии в оккупированном РФ Крыму.
"В 2015 году ты была в Крыму и залетала туда через Москву, что противоречит закону Украины?" – спросила ведущая.
"Ездили мы туда с музыкантами на свадьбу к украинской девушке. Насчет того, как мы туда летели, к сожалению, я не могла корректировать этот момент. И, являясь тогда не такой медийной персоной, не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти", – ответила Паш.
"Видеоинтервью Алины Паш, которое сейчас в сети приводится в качестве доказательства нарушения требований нацотбора, не содержит никакого факта, подтверждающего нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины, – заявили организаторы нацотбора. – Паш предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы проходило со стороны Украины".
Также оргкомитет подчеркнул, что не является правоохранительным органом и проверяет факты нарушения "исключительно из открытых источников и на основе полученных от участников гарантий".
"Если у комментаторов есть доказательства обратного – просим предоставить их для подтверждения", – резюмировали представители оргкомитета.
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Певица разместила ответ Общественного на своей странице в Instagram.
"У Алины Паш не было концертов на территории страны-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в публикации.
Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения. Ведущими мероприятия стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.
В финале примут участие восемь артистов: Алина Паш, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь.
Скандал с Алиной Паш – не первый, связанный с нацотбором на "Евровидение 2022".
24 января после объявления списка финалистов певец Laud был дисквалифицирован, а его заменил Barleben. Причиной дисквалификации стало то, что представленная артистом конкурсная песня была обнародована еще в 2018 году. Организаторы уточнили, что Laud нарушил правила нацотбора, так как в пункте 5.1 говорится, что конкурсная песня не должна быть обнародованной ранее 1 сентября 2021 года.
В ответ артист назвал себя "явным лидером отбора" и заявил, что его "дисквалификация требует как минимум консультации с EBU". 25 января певец признал позицию оргкомитета.
Украинский представитель выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут участники из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.