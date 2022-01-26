Бульвар Шоубиз
 
26 января, 2022
 
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Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"

 
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Участие в нацотборе примут три музыкальных коллектива и пять вокалистов
Участие в нацотборе примут три музыкальных коллектива и пять вокалистов
Фото: Євробачення / Facebook

12февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей состоится финал нацотбора на "Евровидение2022". Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает об участниках конкурса, которые в этот день будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине (Италия). Их имена оргкомитет нацотбора объявил 24 января.

Всего в нацотборе примут участие пять вокалистов и три музыкальных коллектива.

Украинская певица Алина Паш впервые принимает участие в нацотборе. Она будет соревноваться за победу с песней "Тіні забутих предків", которую еще не презентовала. 

"Нужно помнить своих предков, но творить собственную историю. Это прямая цитата из песни", – заявила артистка в комментарии Общественному телевидению.

Фото: Alina Pash / Facebook
Фото: Alina Pash / Facebook

Украинская рок-группа Cloudless принимает участие в нацотборе во второй раз. Комментируя свое участие в нацотборе на "Евровидение 2020", участники группы 25 января в интервью музыкальному порталу Muzvar заявили, что "их хотели слить".

"То, что происходило по оценкам, это какая-то совершенно странная история. Нам показалось, что нас хотели слить.  Сейчас, я бы больше делал акцент на то, какими мы едем на новый нацотбор уже сейчас! Мы совершенно другие и все может пойти иначе. Сейчас мы уверенные в себе и надеемся на честный результат", – отметили артисты.

Фото: Cloudless / Facebook
Фото: Cloudless / Facebook

21 января музыканты на своем канале в YouTube презентовали конкурсную песню под названием All Be Alright на английском языке. 

"Это песня манифест. Манифетс о том, что несмотря на то, что происходит в нашей стране, в мире, все будет хорошо", – рассказали музыканты.

ВИДЕО
Видео: CLOUDLESS / YouTube

Украинская группа Kalush Orchestra была создана на базе проекта Kalush. Артисты готовятся к презентации конкурсной песни Stefania. В репертуаре группы на данный момент только одна композиция.

Фото: Kalush офіційна сторінка / Facebook
Фото: Kalush офіційна сторінка / Facebook

В восьмерку финалистов украинского нацотбора попал также певец из Белоруси Michael Soul (Михаил Сосунов). В 2018 году он принимал участие в восьмом сезоне шоу "Голос країни" на "1+1", а в 2019 году вышел в финал белорусского нацотбора на "Евровидение". 

Фото: Michael Soul / Facebook
Фото: Michael Soul / Facebook

Артист планирует представлять Украину на международном песенном конкурсе с треком Demons, премьера которой состоялась в ноябре 2021 года на его канале в YouTube/

ВИДЕО
Видео: MICHAEL SOUL Official / YouTube

Украинская группа Our Atlantic примет участие в нацотборе с песней "Моя любов". Коллектив пока не презентовал конкурсную композицию.

"Наша песня об абьюзе", – заявили музыканты.

Фото: Our Atlantic / Facebook
Фото: Our Atlantic / Facebook

Украинская певица Roxolana (Роксолана Сирота) принимала участие в девятом сезоне шоу "Голос країни" (2019) на "1+1". 

Фото: Roxolana / Facebook
Фото: Roxolana / Facebook

Для нацотбора певица записала песню Girlzzzz на двух языках – украинском и английском.

ВИДЕО
Видео: ROXOLANA / YouTube

Украинский певец Wellboy (Антон Вельбой) принимал участие в шоу "Х-фактор" (2019) на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник. 

Летом 2021 года презентовал трек "Гуси", который сделал его популярным. В нацотборе на "Евровидение 2022" певец будет принимать участие с песней Nozzy Bossy, релиз которой запланирован на 11 февраля.

Фото: Wellboy / Facebook
Фото: Wellboy / Facebook

Украинский певец Barleben изначально не попал в восьмерку финалистов, но оказался там после дисквалификации певца Laud, который, по словам организаторов нацотбора, нарушил правила и представил на конкурс уже ранее опубликованную песню.

Barleben (Александр Барлебен) – бывший сотрудник СБУ, участниц восьмого сезона шоу "Х-фактор" на СТБ (2017). В случае победы внацоборе будет представлять Украину с песней Hear My Words. Музыкант пока не представил конкурсную композицию.

Фото: Barleben / Facebook
Фото: Barleben / Facebook

По результатам жеребьевки, в первой части финала нацотбора выступят Cloudless, Michael Soul, Barleben и Our Atlantic, а во второй Alina Pash, Kalush Orchestra, Roxolana и Wellboy. 

Контекст:

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Украинский представитель выступит в первом полуфиналеВ этот же день на сцену выйдут представители из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Теги: Евровидение, конкурс, нацотбор, Cloudless, финал, Евровидение 2022, Wellboy, Barleben
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