"Контрабас краденый". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" обвинила своих конкурентов в плагиате. Музыканты рассказали, почему так вышло

Алина Паш и Kalush Orchestra 12 февраля будут бороться за право представлять Украину на "Евровидении 2022" Фото: Alina Pash / Facebook, Kalush офіційна сторінка / Facebook

Артистка утверждает, что партия контрабаса в песне Kalush Orchestra "Щедрый вечер" похожа на ту, которая звучит в ее треке Bosorkanya. Заявление певицы также размещено на фан-странице нацотбора в Instagram.

"Не знаю, как назвать это – наглое копирование или уважительное заимствование? И даже тональность та же. Я пока не знаю, как реагировать на это полноценно, сознательно. Сейчас просто мне отвратительно от того, что кто-то называет себя художником, артистом, хочет представлять своей музыкой Украину на "Евровидении". А на самом деле просто в канун нагло пользуется... Знаете, будто лошадь пасется на чужой лужайке", – заявила Паш.

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Музыканты из Kalush Orchestra отреагировали на обвинения певицы, разместив ответ 26 января в Instagram Stories.

"Говорят, в щедривке контрабас краденый? А надо ли было бы нам это делать накануне финала нацотбора на "Евровидение"? – написали артисты. – В этой щедривке похож контрабас. Ок, но это не наш трек. Это щедривка. То, что слова народные, никого не смущает?"

По словам саундпродюсера этой щедривки Стаса Черного, сходство между песнями действительно есть, но оно случайное.

"Мне очень досадно, что так случилось, но хочу заверить, что это все случайно и не специально. Но поскольку есть претензия сходства, мы обязательно заменим партию контрабаса на кардинально другую к официальному релизу песни на следующий год", – сказал Черный.

Скриншот: kalush.official / Instagram