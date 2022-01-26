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26 января, 2022
 
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"Контрабас краденый". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" обвинила своих конкурентов в плагиате. Музыканты рассказали, почему так вышло

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Алина Паш и Kalush Orchestra 12 февраля будут бороться за право представлять Украину на "Евровидении 2022"
Алина Паш и Kalush Orchestra 12 февраля будут бороться за право представлять Украину на "Евровидении 2022"
Фото: Alina Pash / Facebook, Kalush офіційна сторінка / Facebook

Участница финала нацотбора на "Евровидение 2022", украинская певица Алина Паш 25 января в Instagram Stories обвинила музыкантов из группы Kalush Orchestra, которые также являются финалистами нацотбора, в плагиате.

Артистка утверждает, что партия контрабаса в песне Kalush Orchestra "Щедрый вечер" похожа на ту, которая звучит в ее треке Bosorkanya.  Заявление певицы также размещено на фан-странице нацотбора в Instagram.

"Не знаю, как назвать это – наглое копирование или уважительное заимствование? И даже тональность та же. Я пока не знаю, как реагировать на это полноценно, сознательно. Сейчас просто мне отвратительно от того, что кто-то называет себя художником, артистом, хочет представлять своей музыкой Украину на "Евровидении". А на самом деле просто в канун нагло пользуется... Знаете, будто лошадь пасется на чужой лужайке", – заявила Паш.

Музыканты из Kalush Orchestra отреагировали на обвинения певицы, разместив ответ 26 января в  Instagram Stories.

"Говорят, в щедривке контрабас краденый? А надо ли было бы нам это делать накануне финала нацотбора на "Евровидение"? – написали артисты. – В этой щедривке похож контрабас. Ок, но это не наш трек. Это щедривка. То, что слова народные, никого не смущает?"

По словам саундпродюсера этой щедривки Стаса Черного, сходство между песнями действительно есть, но оно случайное.

"Мне очень досадно, что так случилось, но хочу заверить, что это все случайно и не специально. Но поскольку есть претензия сходства, мы обязательно заменим партию контрабаса на кардинально другую к официальному релизу песни на следующий год", – сказал Черный.

Скриншот: kalush.official / Instagram
Скриншот: kalush.official / Instagram

Контекст:

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного телевидения. Ведущими мероприятия стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

В финале примут участие восемь артистов: Алина Паш, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь.

Скандал между Алиной Паш и Kalush Orchestra – не первый, связанный с нацотбором на "Евровидение 2022". 

24 января после объявления списка финалистов певец Laud был дисквалифицирован, а его заменил Barleben. Причиной дисквалификации стало то, что представленная артистом конкурсная песня была обнародована еще в 2018 году. Организаторы уточнили, что Laud нарушил правила нацотбора, так как в пункте 5.1 говорится, что конкурсная песня не должна быть обнародованной ранее 1 сентября 2021 года. 

В ответ артист назвал себя "явным лидером отбора" и заявил, что его "дисквалификация требует как минимум консультации с EBU". 25 января певец признал позицию оргкомитета.

Украинский представитель выступит в первом полуфиналеВ этот же день на сцену выйдут участники из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Теги: музыка, конкурс, плагиат, скандал, певица, певец, музыкант, Алина Паш, нацотбор, Kalush Orchestra
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