В Крыму "суд" оставил Джелялова и братьев Ахтемовых в СИЗО

Заседание суда по апелляции на арест Джелялова прошло в закрытом режиме Фото: krymr.com

Все трое остаются в СИЗО как минимум до 23 февраля.

"Мы просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, тем более что в Крыму имеются примеры, когда людям, обвиняемым в тяжких преступлениях, избирают домашний арест", – рассказал Полозов.

Суд апелляционные жалобы защиты отклонил.

"Кроме того, стоит отметить, что заседание прошло в закрытом режиме, а сам суд был усилен спецназом ФСИН, что мы однозначно считаем давлением и попыткой закрыть рот", – подчеркнул Полозов.