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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму "суд" оставил Джелялова и братьев Ахтемовых в СИЗО

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Заседание суда по апелляции на арест Джелялова прошло в закрытом режиме
Заседание суда по апелляции на арест Джелялова прошло в закрытом режиме
Фото: krymr.com

Подконтрольный России "Верховный суд Крыма" отклонил апелляцию защиты на продление ареста первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и активистов Асана и Азиза Ахтемовых. Об этом "Крым.Реалии" рассказал адвокат Николай Полозов.

Все трое остаются в СИЗО как минимум до 23 февраля.

"Мы просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, тем более что в Крыму имеются примеры, когда людям, обвиняемым в тяжких преступлениях, избирают домашний арест", – рассказал Полозов.

Суд апелляционные жалобы защиты отклонил.

"Кроме того, стоит отметить, что заседание прошло в закрытом режиме, а сам суд был усилен спецназом ФСИН, что мы однозначно считаем давлением и попыткой закрыть рот", – подчеркнул Полозов.

Контекст:

3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе. 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых.

Их обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.

Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины связали новые задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.

В начале октября Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".

Полозов 15 декабря сообщил, что оккупационные власти Крыма планируют выдвинуть Джелялову обвинение в окончательной редакции, ему грозит до 20 лет заключения.

Теги: Крым, СИЗО, арест, крымские татары, Николай Полозов, Нариман Джелялов, суд, Асан Ахтемов
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