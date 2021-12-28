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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Защита Джелялова обжаловала продление ему ареста

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Джелялова задержали в Крыму по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе
Джелялова задержали в Крыму по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе
Фото: crimean-solidarity.org

Защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на постановление оккупационного Киевского районного суда в Симферополе о продлении ему срока содержания под стражей. Об этом 27 декабря в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Данным постановлением срок содержания под стражей в отношении Наримана Джелялова был продлен по ходатайству следователя ФСБ еще на один месяц, то есть до 23 февраля 2022 года. Рассмотрение апелляционной жалобы состоится уже в следующем году", – написал адвокат.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4779673232098035

Контекст:

3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе.

Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины связали новые задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. 28 октября "суд" в оккупированном Симферополе продлил им меру пресечения до 23 января 2022 года.

Их обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.

В начале октября Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".

Адвокат Николай Полозов 15 декабря сообщил в Facebook, что оккупационные власти Крыма в ближайшее время планируют выдвинуть Джелялову обвинение в окончательной редакции и ему грозит до 20 лет заключения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, Меджлис, арест, ФСБ, Нариман Джелялов
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