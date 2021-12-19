"Аллах – на стороне справедливых". Арестованный оккупантами в Крыму Джелялов написал письмо из СИЗО в Крыму

"Я в порядке. Это тоже своего рода и испытание, и опыт. И возможность проверить жизненные принципы и общественные связи. Не только для меня, для всех нас", – написал он.

Первый замглавы Меджлиса отметил, что "родственные, дружеские, национальные связи прочны".

"Я только стремлюсь сделать все, чтобы мы все могли распознать ложь, которой нас стремятся опутать, и, сохранив внутреннюю свободу, проявили готовность отстоять свое достоинство, лучшее настоящее и будущее, которое, несомненно, наступит", – объяснил Джелялов.

Он выразил гордость, "что сегодня есть люди, реагирующие на нынешние события честно, призывающие думать, понимать и реагировать, – и таких людей немало".

"Только не отчаиваться! Верить и действовать! Аллах – на стороне справедливых", – заявил Джелялов.