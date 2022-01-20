Арестованного в Крыму Джелялова оккупанты содержат в жесточайшей изоляции от внешнего мира – адвокат

"Ни газет, ни радио, ни телевизора у него нет. За месяц ему передали только пять писем (несмотря на то, что в СИЗО у цензоров лежит огромная пачка из десятков, если не сотен писем, которые ему отправили друзья, знакомые и просто неравнодушные люди). Понятно, что это задача, которую поставили перед собой власти – заглушить голос Наримана, тотально изолировать его. Сделать вид, как будто его не существует", – сказал он.

По словам адвоката, Джелялова держат "в жесточайшей изоляции от внешнего мира".

"В его тюремном быту все без существенных изменений. Его все так же держат в так называемом "Спецблоке" для особо опасных арестантов, и он все так же в маленькой двухместной камере с еще одним заключенным. Отношения у них хорошие. Ожидает вручения обвинительного заключения", – объяснил Полозов.