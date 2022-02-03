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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган о предложении провести встречу с Зеленским и Путиным: Турция хочет понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар

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Эрдоган (справа) 3 февраля прибыл в Украину с официальным визитом
Эрдоган (справа) 3 февраля прибыл в Украину с официальным визитом
Фото: ЕРА

Турция готова провести на своей территории саммит с участием представителей Украины и России, поскольку заинтересована в деэскалации конфликта между двумя странами. Об этом 3 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Турция готова делать все, чтобы закончился кризис двух соседних через море с нами стран. На сегодняшних переговорах я еще раз сказал, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Ведь Турция действует, руководствуясь логикой "думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар", – подчеркнул Эрдоган.

Он считает, что этот кризис можно урегулировать при помощи дипломатических инструментов.

Эрдоган 3 февраля прибыл в Украину с официальным визитом.

Контекст:

Эрдоган предлагал организовать встречу президент РФ Владимира Путина и Зеленского на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря 2021 года, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

Эрдоган 29 ноября объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России.

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ "не является стороной конфликта".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Владимир Зеленский, саммит, войска
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