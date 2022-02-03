Эрдоган о предложении провести встречу с Зеленским и Путиным: Турция хочет понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар

"Турция готова делать все, чтобы закончился кризис двух соседних через море с нами стран. На сегодняшних переговорах я еще раз сказал, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Ведь Турция действует, руководствуясь логикой "думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар", – подчеркнул Эрдоган.
Он считает, что этот кризис можно урегулировать при помощи дипломатических инструментов.
Эрдоган 3 февраля прибыл в Украину с официальным визитом.
Эрдоган предлагал организовать встречу президент РФ Владимира Путина и Зеленского на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря 2021 года, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
Эрдоган 29 ноября объявил, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах. В Кремле до его заявления говорили, что считают невозможным "найти пути решения проблемы" на саммите по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Турции, Украины и России.
В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана. Если Россия отвергнет предложение, это будет свидетельствовать о том, что "российская сторона не чувствует уверенности в себе, контактируя с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона", заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, по ее мнению, РФ "не является стороной конфликта".