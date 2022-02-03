Эрдоган о предложении провести встречу с Зеленским и Путиным: Турция хочет понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар

"Турция готова делать все, чтобы закончился кризис двух соседних через море с нами стран. На сегодняшних переговорах я еще раз сказал, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Ведь Турция действует, руководствуясь логикой "думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар", – подчеркнул Эрдоган.

Он считает, что этот кризис можно урегулировать при помощи дипломатических инструментов.

Эрдоган 3 февраля прибыл в Украину с официальным визитом.