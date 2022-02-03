Украина и Турция подписали соглашение о совместном производстве беспилотников Bayraktar

"Особое внимание мы сегодня уделили сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности. Это один из локомотивов нашего стратегического партнерства. Наша цель – реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями", – отметил глава государства.
По его словам, соглашение позволит Украине освоить новые технологии, а также создать новые рабочие места и укрепить обороноспособность.
Министр обороны Алексей Резников сообщил сегодня, что соглашение с Турцией предусматривает создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий.
"Хочу напомнить, что по решению турецкой компании, производящей Bayraktar, следующее поколение [дронов] будет использовать украинские двигатели нашего производства "Мотор Січ". Поэтому, по сути, это уже будут украинско-турецкие Bayraktar", – отметил Резников.
3 февраля Эрдоган прибыл в Украину с официальным визитом. В ходе визита президента Турции стороны подписали восемь соглашений.
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.
19 сентября Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучении персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.
26 октября 2021 года главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года.
Киев и Анкара ведут переговоры о создании на территории Украины мощностей по запуску полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, сообщал 31 октября посол Украины в Турции Василий Боднар.