Украина и Турция подписали соглашение о совместном производстве беспилотников Bayraktar

"Особое внимание мы сегодня уделили сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности. Это один из локомотивов нашего стратегического партнерства. Наша цель – реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями", – отметил глава государства.

По его словам, соглашение позволит Украине освоить новые технологии, а также создать новые рабочие места и укрепить обороноспособность.

Министр обороны Алексей Резников сообщил сегодня, что соглашение с Турцией предусматривает создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий.

"Хочу напомнить, что по решению турецкой компании, производящей Bayraktar, следующее поколение [дронов] будет использовать украинские двигатели нашего производства "Мотор Січ". Поэтому, по сути, это уже будут украинско-турецкие Bayraktar", – отметил Резников.

3 февраля Эрдоган прибыл в Украину с официальным визитом. В ходе визита президента Турции стороны подписали восемь соглашений.