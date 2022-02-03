В ходе визита Эрдогана в Киев Украина и Турция подписали восемь соглашений

Переговоры Зеленского и Эрдогана длились почти на полтора часа дольше, чем планировалось изначально Фото: Офіс Президента України / Facebook

Помимо соглашения о зоне свободной торговли, сегодня стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики и протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве между правоохранительными органами.

Также украинская и турецкая стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Государственной налоговой службой Украины и министерством казначейства и финансов Турции, меморандум о взаимопонимании по созданию совместного таможенного совета, план действий между Государственной таможенной службой Украины и министерством торговли Турции.

Помимо этого, был подписан меморандум между госпредприятием "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" и Турецким институтом стандартов.