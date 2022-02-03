Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Документ в Мариинском дворце в Киеве в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.

Подписание соглашение о ЗСТ произошло после переговоров глав двух государств, которые длились почти на полтора часа дольше, чем планировалось изначально.

Контекст:

Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.

Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.

В Кабмине ожидают, что подписание документа принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно.

В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд. – украинский экспорт достиг $4,14 млрд (в основном – металлы и зерновые), импорт – $3,23 млрд, сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.