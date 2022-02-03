Резников анонсировал подписание соглашения с Турцией о строительстве в Украине завода Bayraktar по производству беспилотников

Cоглашение с Турцией также предусматривает создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar, отметил Резников Фото: EPA

Об этом 3 февраля на брифинге, который транслировался в YouTube "Військового телебачення України", сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Планируется подписание сегодня рамочного соглашения... Оно касается сотрудничества Украины и Турции в сфере высоких военных технологий. Подписывать от имени правительства уполномочили меня... Одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство [в Украине] завода Bayraktar, производящего беспилотные аппараты", – сказал Резников.

По его словам, соглашение с Турцией также предусматривает создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий.

"Хочу напомнить, что по решению турецкой компании, производящей Bayraktar, следующее поколение [дронов] будет использовать украинские двигатели нашего производства "Мотор Січ". Поэтому, по сути, это уже будут украинско-турецкие Bayraktar", – отметил Резников.

Подписание рамочного соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях 2 февраля анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Всего 3 февраля планируется подписать 12 межгосударственных соглашений между Турцией и Украиной, отмечал глава правительства.