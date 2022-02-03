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Резников анонсировал подписание соглашения с Турцией о строительстве в Украине завода Bayraktar по производству беспилотников

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Cоглашение с Турцией также предусматривает создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar, отметил Резников
Cоглашение с Турцией также предусматривает создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar, отметил Резников
Фото: EPA

Украина и Турция 3 февраля подпишут рамочное соглашение о строительстве в Украине завода по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом 3 февраля на брифинге, который транслировался в YouTube "Військового телебачення України", сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Планируется подписание сегодня рамочного соглашения... Оно касается сотрудничества Украины и Турции в сфере высоких военных технологий. Подписывать от имени правительства уполномочили меня... Одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство [в Украине] завода Bayraktar, производящего беспилотные аппараты", – сказал Резников.

По его словам, соглашение с Турцией также предусматривает создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий.

"Хочу напомнить, что по решению турецкой компании, производящей Bayraktar, следующее поколение [дронов] будет использовать украинские двигатели нашего производства "Мотор Січ". Поэтому, по сути, это уже будут украинско-турецкие Bayraktar", – отметил Резников.

Подписание рамочного соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях 2 февраля анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Всего 3 февраля планируется подписать 12 межгосударственных соглашений между Турцией и Украиной, отмечал глава правительства.

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

19 сентября Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучении персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.

26 октября 2021 года главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. 

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года

31 октября 2021 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что Украина и Турция ведут переговоры по созданию на территории нашей страны мощностей по запуску полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Теги: Украина, Турция, правительство, строительство, Алексей Резников, беспилотники, Мотор Січ, технологии, Минобороны, соглашение, запуск, брифинг, сотрудничество, Bayraktar
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