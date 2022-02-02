Кабмин одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией. Это принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно

В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд., отметила Свириденко (справа) Фото: kmu.gov.ua

Об этом на заседании Кабмина, которое транслировалось на YouTube-канале правительства, рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Основа соглашения – обнуление пошлин Турцией на 10 337 товарных позиций (10 137, согласно данным презентации. – "ГОРДОН"). Это 95% от общего количества товаров (не включает зерновые и масличные, которые составляют 25% экспорта в Турцию. – "ГОРДОН"). Еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или сокращение пошлин", – сказала она.

По словам Свириденко, в настоящее время Украина экспортирует в Турцию только 1,1 тыс. товарных позиций, так как Турция имеет один из наивысших в мире уровней таможенной защиты в рамках Всемирной торговой организации.

В то же время уровень украинских таможенных пошлин – один из самых низких, отметила министр экономики.

"В последние годы мы стали наблюдать, что украинские пошлины вообще перестали быть барьером для турецких товаров, тогда как пошлины Турции для наших товаров были "глухой стеной" для выхода на их рынок", – указала Свириденко.

Он отметила, что Украина оставляет за собой право применять пошлину на экспорт металлолома.

"В то же время Турция открывает внутренний рынок для нашего металла. Еще на 130 товарных позиций товаров металлургии установлено частичное сокращение пошлин... А для 167 товаров металлургии устанавливаются дополнительные квоты", – сообщила Свириденко.

По ее словам, Украина сохранит пошлины на ввоз б/у автомобилей, и устанавливает переходные периоды от трех до пяти лет на транспортные средства и продукцию легкой промышленности.

Свириденко также анонсировала господдержку в формате доступных кредитов на модернизации оборудования для компаний легкой промышленности Украины.

При этом "стороны сохраняют за собой право возобновить действие пошлин через механизм двусторонних защитных мер", добавила первая вице-премьер-министр Украины.

Как подчеркнула Свириденко, пересмотр соглашения должен состояться не позже, чем через два года.

"Соглашение будет иметь общий положительный эффект на экономику. В отраслях, которые будут работать на экспорт, будут созданы новые рабочие места. Соглашение может дать ежегодно +2% к ВВП (+2,2%, согласно данным презентации. – "ГОРДОН")", – резюмировала министр экономики Украины.