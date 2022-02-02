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Кабмин одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией. Это принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно

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В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд., отметила Свириденко (справа)
В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд., отметила Свириденко (справа)
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины на заседании 2 февраля одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией, ожидается, что после подписания документа это принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно.

Об этом на заседании Кабмина, которое транслировалось на YouTube-канале правительства, рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.    

"Основа соглашения – обнуление пошлин Турцией на 10 337 товарных позиций (10 137, согласно данным презентации. – "ГОРДОН"). Это 95% от общего количества товаров (не включает зерновые и масличные, которые составляют 25% экспорта в Турцию. – "ГОРДОН"). Еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или сокращение пошлин", – сказала она.

По словам Свириденко, в настоящее время Украина экспортирует в Турцию только 1,1 тыс. товарных позиций, так как Турция имеет один из наивысших в мире уровней таможенной защиты в рамках Всемирной торговой организации.

В то же время уровень украинских таможенных пошлин – один из самых низких, отметила министр экономики.

"В последние годы мы стали наблюдать, что украинские пошлины вообще перестали быть барьером для турецких товаров, тогда как пошлины Турции для наших товаров были "глухой стеной" для выхода на их рынок", – указала Свириденко.

Он отметила, что Украина оставляет за собой право применять пошлину на экспорт металлолома.

"В то же время Турция открывает внутренний рынок для нашего металла. Еще на 130 товарных позиций товаров металлургии установлено частичное сокращение пошлин... А для 167 товаров металлургии устанавливаются дополнительные квоты", – сообщила Свириденко.

По ее словам, Украина сохранит пошлины на ввоз б/у автомобилей, и устанавливает переходные периоды от трех до пяти лет на транспортные средства и продукцию легкой промышленности.

Свириденко также анонсировала господдержку в формате доступных кредитов на модернизации оборудования для компаний легкой промышленности Украины.

При этом "стороны сохраняют за собой право возобновить действие пошлин через механизм двусторонних защитных мер", добавила первая вице-премьер-министр Украины.

Как подчеркнула Свириденко, пересмотр соглашения должен состояться не позже, чем через два года.

"Соглашение будет иметь общий положительный эффект на экономику. В отраслях, которые будут работать на экспорт, будут созданы новые рабочие места. Соглашение может дать ежегодно +2% к ВВП (+2,2%, согласно данным презентации. – "ГОРДОН")", – резюмировала министр экономики Украины.

Контекст:

В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд. – украинский экспорт достиг $4,14 млрд (в основном – металлы и зерновые), импорт – $3,23 млрд, сообщила Свириденко.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.

Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.

Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией, нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук анонсировал подписание соглашения о ЗСТ между двумя странами в феврале 2022 года.

"Сейчас мы в одном шаге до подписания соглашения о свободной торговле. Надеемся, что 3 февраля, когда состоится визит господина Эрдогана в Украину, это соглашение будет подписано, что даст еще больший толчок к достижению цели – $10 млрд торгового оборота между Украиной и Турцией", – сказал Грищук 13 января.

1 февраля, в ходе выступления в Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Турция достигнут договоренности относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли в ближайшие два дня.

Теги: Украина, Турция, Кабинет Министров, экономика, промышленность, правительство, переговоры, товарооборот, пошлины, торговля, ЗСТ, вице-премьер, квоты, рынок, соглашение, заседание, Кабмин, Юлия Свириденко, металлолом
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