В ближайшее время Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли – политолог

По его словам, для Украины, находящейся в состоянии войны, важна каждая возможность заработать, а тем более – нарастить экспорт и завести в страну валюту. Политолог напомнил, что у Украины уже есть соглашения о зоне свободной торговли с Европейским союзом, Норвегией, Швейцарией, Исландией, Лихтенштейном, Молдовой, Грузией и Израилем. Но Турция способна оказать значительное влияние на общий масштаб и качество украинского экспорта, поскольку, по прогнозам, до 75% его сосредоточится в Средиземноморском регионе, добавил он.
"При условии наличия ЗСТ со страной, признающей единый сертификат происхождения товара EUR1, можно использовать импортированное сырье для производства товаров на экспорт по нулевой таможенной ставке", – указывает Голобуцкий.
Наибольшей статьей экспорта Турции в Украину является текстиль: ежегодный объем сделок составляет $570 млн. В то же время Украина экспортирует одежду в страны Европейского союза, в том числе известных брендов, производящих свою продукцию в стране, отметил политолог.
"Если будет ЗСТ с Турцией, то наша легкая промышленность получит заметный толчок к развитию. Потому что производимый из турецкого сырья товар после активирования соглашения будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынок ЕС и других стран в соответствии с сертификатом Pan-Euro-Med (поэтому и договариваемся о нулевой пошлине на текстильное сырье)", – пояснил он.
По его словам, эффект от зоны свободной торговли с Турцией будет ощутим "практически сразу".
"Поэтому давайте надеяться, что все удастся и соглашение о зоне свободной торговли с Турцией ничто не помешает подписать на этой неделе", – подытожил он.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.
Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября 2020 года заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.
Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией, нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук анонсировал подписание соглашения о ЗСТ между двумя странами в феврале этого года.
1 февраля в ходе выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Турция достигнут договоренности относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли в ближайшие два дня.
Визит Эрдогана в Украину запланирован на завтра, 3 февраля.