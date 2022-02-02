В ближайшее время Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли – политолог

Голобуцкий: Если будет ЗСТ с Турцией, то наша легкая промышленность получит заметный толчок к развитию Фото: Алексей Голобуцкий / Facebook

По его словам, для Украины, находящейся в состоянии войны, важна каждая возможность заработать, а тем более – нарастить экспорт и завести в страну валюту. Политолог напомнил, что у Украины уже есть соглашения о зоне свободной торговли с Европейским союзом, Норвегией, Швейцарией, Исландией, Лихтенштейном, Молдовой, Грузией и Израилем. Но Турция способна оказать значительное влияние на общий масштаб и качество украинского экспорта, поскольку, по прогнозам, до 75% его сосредоточится в Средиземноморском регионе, добавил он.

"При условии наличия ЗСТ со страной, признающей единый сертификат происхождения товара EUR1, можно использовать импортированное сырье для производства товаров на экспорт по нулевой таможенной ставке", – указывает Голобуцкий.

Наибольшей статьей экспорта Турции в Украину является текстиль: ежегодный объем сделок составляет $570 млн. В то же время Украина экспортирует одежду в страны Европейского союза, в том числе известных брендов, производящих свою продукцию в стране, отметил политолог.

"Если будет ЗСТ с Турцией, то наша легкая промышленность получит заметный толчок к развитию. Потому что производимый из турецкого сырья товар после активирования соглашения будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынок ЕС и других стран в соответствии с сертификатом Pan-Euro-Med (поэтому и договариваемся о нулевой пошлине на текстильное сырье)", – пояснил он.

По его словам, эффект от зоны свободной торговли с Турцией будет ощутим "практически сразу".

"Поэтому давайте надеяться, что все удастся и соглашение о зоне свободной торговли с Турцией ничто не помешает подписать на этой неделе", – подытожил он.