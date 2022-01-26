Турция предложила проводить заседания ТКГ по Донбассу в Стамбуле

"Сегодня ТКГ собралась на первую сессию в этом году. На последней встрече 22 декабря участники выразили решимость полностью соблюдать соглашение о прекращении огня от 22 июля 2020 года. Несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня сократилось более чем на 70% по сравнению с прошлым месяцем, обязательство не было выполнено в достаточной мере", – сообщил он.

В качестве потенциального места проведения встреч ТКГ Турция предложила Стамбул при условии достижения консенсуса между всеми участниками ТКГ.