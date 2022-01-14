Путин назначил главу российской делегации в ТКГ Грызлова послом в Беларуси

Соответствующий указ был подписан 14 января и опубликован на официальном портале правовой информации.

Перед назначением Грызлова Путин уволил с должности главы российского диппредставительства Евгения Лукьянова. Он возглавлял посольство РФ в Беларуси с марта 2021 года.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин назначил Грызлова представителем РФ в трехсторонней контактной группе в декабре 2015 года. Грызлов с 2002 года – председатель высшего совета партии "Единая Россия". Также он занимал должность министра внутренних дел РФ (с 2001-го по 2003 год) и главы российской Госдумы (с 2003-го по 2011 год).

По информации "Коммерсанта", Грызлов будет совмещать работу в посольстве и в ТКГ.