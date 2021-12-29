РФ назвала "нецелесообразным" проведение внеочередного заседания ТКГ. Его из-за обстрелов cо стороны боевиков запросила Украина

Украина запросила внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня со стороны боевиков, отметил Гармаш Фото: Sergiy Garmash / Facebook

Об этом 29 декабря в Facebook сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Сразу видно, кому что нужно. Мы запросили внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня. Пришел ответ российской стороны – "нецелесообразно", – написал Гармаш.

Об инициативе делегации Украины в ТКГ провести 28 декабря внеочередные консультации в формате рабочей подгруппы по безопасности сообщал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ), спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Мы сделали запрос на проведение внеочередных консультаций в формате рабочей подгруппы по безопасности ТКГ на сегодня, 28 декабря, для обсуждения вопросов систематического нарушения со стороны вооруженных сил РФ/ОРДЛО и фактического отсутствия деэскалации напряженности на линии разграничения после предыдущего [заседания] ТКГ 22 декабря, на котором участники выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что с 22-го по 28 декабря в результате обстрелов позиций ВСУ четверо украинских военнослужащих получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

22 декабря ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. В украинской делегации ТКГ заявили, что увидели готовность "другой стороны" к деэскалации на Донбассе.

Несмотря на договоренности о возвращении к соблюдению режима прекращения огня, российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают нарушать режим тишины.