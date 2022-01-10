Сивохо: ТКГ не ведет никакой работы по закрытым КПВВ, как и вообще в целом. Если вопрос не решается – надо инициировать заседание Совета Безопасности ООН

Он сообщил, что в связи с праздниками критически увеличился поток людей через КПВВ на границе с РФ.

"Ужасные погодные условия на российской границе, ситуация с коронавирусом затрудняли весь этот процесс. Украина в начале декабря прошлого года предлагала подписать "рождественское перемирие". Но в результате между всеми сторонами в ТКГ так и не были достигнуты договоренности ни об открытии КПВВ на праздничный период, ни об обмене пленными. Тысячи людей не смогли воссоединиться и встретиться ни на Новый год, ни на Рождество. Это трагедия! И это не считая того, что в обычные дни эти люди не имеют простой возможности увидеться и поддерживать отношения, не успевают приехать на похороны и попрощаться с родными, не могут приехать на рождение, крестины детей, не могут приехать на лечение и выехать на обучение, получить социальную или медицинскую помощь. Людям приходится преодолевать огромный путь через Российскую Федерацию, чтобы попасть к себе домой. В то время, как через открытые КПВВ в Украине этот путь можно проехать всего за несколько часов", – объяснил политик.

Сивохо призвал немедленно принять все возможные меры и решить проблему с открытием КПВВ по всей линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

"Обращаюсь к главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе: немедленно поставить вопрос открытия КПВВ на повестку дня гуманитарной подгруппы, выработать разумные механизмы в интересах людей, а не политиков. Необходимо взять этот процесс под усиленный контроль Кабинета Министров, нового руководства Министерства реинтеграции, а также ВГА в Донецкой и Луганской областях, ООН и ОБСЕ. ТКГ в этом плане не ведет никакой работы, как и вообще в целом. Если в ТКГ этот вопрос не решается, необходимо инициировать заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу, ведь закрытые КПВВ – это элемент гуманитарной катастрофы региона", – подчеркнул он.