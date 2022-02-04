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Кубраков рассказал об "исторической договоренности" для украинских перевозчиков в рамках ЗСТ с Турцией

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Александр Кубраков: В рамках соглашения о ЗСТ достигнута историческая договоренность о полной либерализации автомобильных перевозок.
Александр Кубраков: В рамках соглашения о ЗСТ достигнута историческая договоренность – о полной либерализации автомобильных перевозок.
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Подписанное соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, среди прочего, предусматривает ряд договоренностей по инфраструктурным проектам. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В рамках Соглашения о ЗСТ достигнута историческая договоренность – о полной либерализации автомобильных перевозок. Вскоре будут сняты ограничения для украинских автоперевозчиков на рынке Турции, в частности это касается и въезда пустого транспорта. То есть фуры смогут заезжать пустыми и возвращаться с товарами", – рассказал министр.

Соглашение также предусматривает сотрудничество на море, в авиационной сфере и в отрасли туризма. Взаимодействие на море особенно важно, учитывая аннексию Крыма, считает Кубраков: "Соглашение с Турцией поможет юридически закрепить за Украиной принадлежащие ей районы, улучшит возможности проведения поисково-спасательных операций".

В документе идет речь и о расширении географии авиаперелетов между странами, Украина рассчитывает на более широкое участие турецких партнеров и инвесторов в украинских проектах по развитию морских и горнолыжных курортов, гостиничных комплексов и другой туристической инфраструктуры, отметил министр.

Важными он назвал  и проекты по развитию дорог, которые в Украине воплощаются по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство". Уже сейчас турецкие компании активно присутствуют на украинском дорожном рынке, они вовлечены в строительство ключевых дорожных объектов: М-30 Стрый – Изварино; Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка; М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта и т. д.

"Именно турецкие компании строят внеклассовые мосты – в Кременчуге и Запорожье. Надеюсь, что сотрудничество удастся расширить благодаря новым проектам, в частности, и благодаря строительству концессионных дорог", – резюмировал министр инфраструктуры.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2049997748505143

Контекст:

Заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы президента "Большое строительство" Кирилл Тимошенко в декабре 2021 года сообщил, что в этом году должна начаться реализация первого концессионного автобана Краковец – Броды – Львов – Ровно. Он отметил, что это один из нескольких мегапроектов, к которым также относится строительство Киевской обходной дороги при поддержке международных партнеров, нового моста через Днепр в Кременчуге, Ямпольского моста на границе Украины и Молдовы и другие объекты.

Украина и Турция 3 февраля подписали соглашение о зоне свободной торговли. 

В Кабмине ожидают, что подписание документа принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно.

В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд – украинский экспорт достиг $4,14 млрд (в основном – металлы и зерновые), импорт – $3,23 млрд.

Теги: транспорт, Украина, Турция, ВВП, туризм, импорт, авиация, Министерство инфраструктуры, экспорт, строительство, товарооборот, торговля, Мининфраструктуры, ЗСТ, дороги, Министерство инфраструктуры Украины, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, соглашение, сотрудничество, концессия, Александр Кубраков, Большое строительство
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