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Зеленский заявил, что Украина и Турция планируют увеличить товарооборот до $10 млрд в год

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Зеленский (справа): Мы прошли долгий, тяжелый путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества
Зеленский (справа): Мы прошли долгий, тяжелый путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества
Фото: ЕРА

Украина и Турция планируют увеличить товарооборот до $10 млрд в год. Об этом 3 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом после подписания соглашения о зоне свободной торговли заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Спасибо нашим командам, которые вели эти переговоры. Мы прошли долгий, тяжелый путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества. Это новые возможности бизнеса, новые рынки, доходы, новые рабочие места, инвестиции и рост ВВП наших государств. Даже до подписания соглашения наша торговля установила рекорд и выросла за прошлый год до $7 млрд – более чем на половину. Это доказательство того, что наша цель, обоих президентов и обеих стран, – $10 млрд – более чем реальна. А соглашение о свободной торговле поможет достичь ее быстрее, чем мы ожидали", – отметил глава государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что после подписания соглашения 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлины. По его словам, это более 10 тыс. товарных позиций.

Контекст:

Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.

Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.

В Кабмине ожидают, что подписание документа принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно.

В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд. – украинский экспорт достиг $4,14 млрд (в основном металлы и зерновые), импорт – $3,23 млрд, сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, ВВП, экономика, бизнес, товарооборот, Владимир Зеленский, торговля, ЗСТ, сотрудничество
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