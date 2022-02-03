Зеленский заявил, что Украина и Турция планируют увеличить товарооборот до $10 млрд в год

"Спасибо нашим командам, которые вели эти переговоры. Мы прошли долгий, тяжелый путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества. Это новые возможности бизнеса, новые рынки, доходы, новые рабочие места, инвестиции и рост ВВП наших государств. Даже до подписания соглашения наша торговля установила рекорд и выросла за прошлый год до $7 млрд – более чем на половину. Это доказательство того, что наша цель, обоих президентов и обеих стран, – $10 млрд – более чем реальна. А соглашение о свободной торговле поможет достичь ее быстрее, чем мы ожидали", – отметил глава государства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что после подписания соглашения 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлины. По его словам, это более 10 тыс. товарных позиций.
Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.
Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.
В Кабмине ожидают, что подписание документа принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно.
В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд. – украинский экспорт достиг $4,14 млрд (в основном металлы и зерновые), импорт – $3,23 млрд, сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.