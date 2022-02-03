Зеленский заявил, что Украина и Турция планируют увеличить товарооборот до $10 млрд в год

"Спасибо нашим командам, которые вели эти переговоры. Мы прошли долгий, тяжелый путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества. Это новые возможности бизнеса, новые рынки, доходы, новые рабочие места, инвестиции и рост ВВП наших государств. Даже до подписания соглашения наша торговля установила рекорд и выросла за прошлый год до $7 млрд – более чем на половину. Это доказательство того, что наша цель, обоих президентов и обеих стран, – $10 млрд – более чем реальна. А соглашение о свободной торговле поможет достичь ее быстрее, чем мы ожидали", – отметил глава государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что после подписания соглашения 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлины. По его словам, это более 10 тыс. товарных позиций.