Кулеба: Руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине. А вышло наоборот – наедине осталась Россия со своими войсками и угрозами

"Топ-визиты [иностранных лидеров в Украину] серьезно снижают вызовы, связанные с безопасностью, и спутывают карты Кремлю. Украина – важный партнер, и нас воспринимают уже как неотъемлемую часть Запада. А мы доказываем партнерам, что будущее евроатлантической безопасности решается в Украине", – сказал Кулеба.
Он отметил, что события, происходящие в Украине, важны для всего мира.
"Поэтому когда нам кто-то угрожает, мировые лидеры едут к нам, чтобы стоять с нами плечом к плечу. И принимают решения, которые подкрепляют эти визиты практической помощью. Возможно, руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине. А все произошло наоборот – наедине осталась Россия со своими войсками и угрозами", – подчеркнул министр.
На этой неделе Украину, в частности, посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Эрдоган.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, Соединенные Штаты видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину.
1 февраля спикер Государственного департамента США Нед Прайс объяснил, почему США не конкретизируют, какие именно санкции введут в отношении России в случае ее дальнейшей агрессии, и не вводят против РФ предупредительные санкции.