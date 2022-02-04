Кулеба: Руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине. А вышло наоборот – наедине осталась Россия со своими войсками и угрозами

Кулеба: Украина – важный партнер, и нас воспринимают уже как неотъемлемую часть Запада Фото: ЕРА

"Топ-визиты [иностранных лидеров в Украину] серьезно снижают вызовы, связанные с безопасностью, и спутывают карты Кремлю. Украина – важный партнер, и нас воспринимают уже как неотъемлемую часть Запада. А мы доказываем партнерам, что будущее евроатлантической безопасности решается в Украине", – сказал Кулеба.

Он отметил, что события, происходящие в Украине, важны для всего мира.

"Поэтому когда нам кто-то угрожает, мировые лидеры едут к нам, чтобы стоять с нами плечом к плечу. И принимают решения, которые подкрепляют эти визиты практической помощью. Возможно, руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине. А все произошло наоборот – наедине осталась Россия со своими войсками и угрозами", – подчеркнул министр.

На этой неделе Украину, в частности, посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Эрдоган.