"Бок о бок с Украиной перед лицом российской агрессии". Зеленский и Джонсон выпустили совместное заявление

Джонсон и Зеленский заявили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой Фото: president.gov.ua

"Премьер-министр отметил непреклонную преданность Соединенного Королевства суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Великобритания стоит бок о бок с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии, представляющей угрозу миру и безопасности в регионе, подрывающей глобальный порядок. Лидеры подчеркнули, что право каждого украинца – определять свое будущее", – отмечено в документе.

Политики предупредили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой.

Стороны заявили, что будут углублять стратегическое партнерство во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также продолжать взаимодействие, в частности в рамках стратегического диалога Украины и Великобритании.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения.

1 февраля власти Великобритании объявили, что предоставят Украине дополнительное финансирование в £88 млн ($118 млн) на снижение энергозависимости от РФ.

Джонсон во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы "в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".