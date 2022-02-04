Украина чувствует себя хорошо, а для Путина это неприемлемо. Ведь люди в РФ могут сказать, что хотят того же – экс-глава МИД Польши

Сикорский: Путин хочет ощущать себя на равных с Китаем, на равных с ЕС и США Фото: EPA

"Путин хочет ощущать себя на равных с Китаем, на равных с ЕС и США. А для этого он хочет быть лидером многонационального чего-то – империи или организации, или просто группы государств с Россией во главе. Наличие Украины в этой схеме является ключевым", – отметил он.

Сикорский уверен, что Путин действительно считает, что Европа должна отдать Украину, и даже был готов заплатить за это, когда пообещал беглому президенту Виктору Януковичу кредит на $15 млрд.

"Путину желательно было бы получить всю Украину. А план-минимум – превратить Украину в failed state (государство, которое не в состоянии поддерживать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы. – "ГОРДОН")", – сказал экс-министр Польши.

Сейчас в Украине все больше законов становятся совместимыми с ЕС, электроэнергетика становится все более синхронизированной с ЕС, есть экономический рост, подчеркивает Сикорский.

"Словом, Украина начинает чувствовать себя хорошо. А для Путина это неприемлемо! Ибо в случае успеха Украины, в случае, когда здесь начнут расти стандарты жизни, учитывая, что у вас есть ассоциация с ЕС, безвиз – это все может оказаться "заразной болезнью". Люди в России могут сказать: "Подождите, мы хотим того же!" И это идеологическая угроза, а также личная для Путина", – уверен польский политик.