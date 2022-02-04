Украина чувствует себя хорошо, а для Путина это неприемлемо. Ведь люди в РФ могут сказать, что хотят того же – экс-глава МИД Польши

"Путин хочет ощущать себя на равных с Китаем, на равных с ЕС и США. А для этого он хочет быть лидером многонационального чего-то – империи или организации, или просто группы государств с Россией во главе. Наличие Украины в этой схеме является ключевым", – отметил он.
Сикорский уверен, что Путин действительно считает, что Европа должна отдать Украину, и даже был готов заплатить за это, когда пообещал беглому президенту Виктору Януковичу кредит на $15 млрд.
"Путину желательно было бы получить всю Украину. А план-минимум – превратить Украину в failed state (государство, которое не в состоянии поддерживать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы. – "ГОРДОН")", – сказал экс-министр Польши.
Сейчас в Украине все больше законов становятся совместимыми с ЕС, электроэнергетика становится все более синхронизированной с ЕС, есть экономический рост, подчеркивает Сикорский.
"Словом, Украина начинает чувствовать себя хорошо. А для Путина это неприемлемо! Ибо в случае успеха Украины, в случае, когда здесь начнут расти стандарты жизни, учитывая, что у вас есть ассоциация с ЕС, безвиз – это все может оказаться "заразной болезнью". Люди в России могут сказать: "Подождите, мы хотим того же!" И это идеологическая угроза, а также личная для Путина", – уверен польский политик.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.