Сил РФ недостаточно, чтобы занять всю Украину. Но достаточно, чтобы откусить еще один кусок – экс-глава МИД Польши

Сикорский: Польские военные говорят, что российские войска хоть и скоплены у ваших границ, но не приведены в боевую готовность Фото: EPA

"Польские военные генералы, с которыми я общался, утверждают, что сил РФ недостаточно, чтобы занять всю Украину, хотя достаточно, чтобы откусить еще один кусок. Реален ли сейчас именно военный сценарий? Польские военные говорят, что российские войска хоть и скоплены у ваших границ, но не приведены в боевую готовность. Однако их войска рядом, совсем неподалеку от Харькова, а дальше – Днепр", – отметил евродепутат.

Однако, по мнению Сикорского, главной целью России является запугивание Украины.

"Добиться смены власти, исполнения "Минска". Предоставить Донбассу вето по поводу решений всего государства. Но если нет – может быть, откусить кусок территории. Все-таки мы не можем читать мысли [президента РФ Владимира] Путина", – добавил он.