Сил РФ недостаточно, чтобы занять всю Украину. Но достаточно, чтобы откусить еще один кусок – экс-глава МИД Польши

"Польские военные генералы, с которыми я общался, утверждают, что сил РФ недостаточно, чтобы занять всю Украину, хотя достаточно, чтобы откусить еще один кусок. Реален ли сейчас именно военный сценарий? Польские военные говорят, что российские войска хоть и скоплены у ваших границ, но не приведены в боевую готовность. Однако их войска рядом, совсем неподалеку от Харькова, а дальше – Днепр", – отметил евродепутат.
Однако, по мнению Сикорского, главной целью России является запугивание Украины.
"Добиться смены власти, исполнения "Минска". Предоставить Донбассу вето по поводу решений всего государства. Но если нет – может быть, откусить кусок территории. Все-таки мы не можем читать мысли [президента РФ Владимира] Путина", – добавил он.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с иностранными СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.