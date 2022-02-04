"Ясное и шокирующее доказательство беспричинной агрессии России". Глава МИД Британии прокомментировала информацию о подготовке РФ фейкового видео для оправдания вторжения в Украину

"Это ясное и шокирующее доказательство беспричинной агрессии России и тайной деятельности по дестабилизации Украины. Это воинственное намерение в отношении суверенной, демократической страны абсолютно неприемлемо, и мы осуждаем это самым возможным решительным образом", – заявила глава МИД Британии.
Она пообещала, что Великобритания и ее союзники будут разоблачать российскую пропаганду и называть вещи своими именами. Трасс подчеркнула, что единственный путь для России – деэскалация и дипломатия.
My statement in response to US intelligence that Russia plans to fabricate an attack to justify military action against Ukraine * pic.twitter.com/2JHEKzEmNP— Liz Truss (@trussliz) February 3, 2022
3 февраля The Guardian и The New York Times сообщили со ссылкой на источники в администрации президента США, что РФ планирует распространить фейковое видео для оправдания вторжения в Украину. По данным американской разведки, РФ готовит видео якобы украинской атаки на мирных жителей, оно будет включать в себя кадры с телами убитых, взорванными зданиями, фальшивой военной техникой ВСУ и актерами. На видео, чтобы привлечь внимание НАТО, будут показаны беспилотники Bayraktar, которые якобы задействованы в сфабрикованной атаке.
Спикер минобороны США Джон Кирби на брифинге 3 февраля подтвердил данные о фейковом видео.
"Один из вариантов – российское правительство планирует инсценировать фальшивую атаку украинских Вооруженных сил или сил разведки на территорию России или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия", – заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
В Кремле заявили, что это "не первое подобное обещание" от американской стороны, ранее сообщения об аналогичной информации американской разведки уже озвучивались, но "так ничего и не выходило".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
После этого в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".