СМИ сообщили, что РФ планирует использовать Bayraktar для провокации с целью вторжения в Украину. В Пентагоне прокомментировали

Кирби: У нас есть информация о том, что россияне, вероятно, захотят сфабриковать предлог для вторжения Фото: ЕРА

Журналисты отметили, что у американских военных есть доказательства того, что Россия планирует распространить фейковое видео украинской атаки на мирных жителей, оно будет включать в себя кадры с телами убитых, взорванными зданиями, фальшивой военной техникой ВСУ и актерами.

На видео, чтобы привлечь внимание НАТО, будут показаны беспилотники Bayraktar, которые якобы задействованы в сфабрикованной атаке.

The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США сообщила, что Россия хочет использовать видео, чтобы обвинить Украину в геноциде русскоязычного населения и использовать его для оправдания вторжения.

Источник в Белом доме сказал, что в подготовке операции участвовала российская разведка. Представитель британского правительства заявил, что данные разведки США заслуживают доверия и что Россия планирует создать предлог и обвинить Украину в нападении.

Спикер минобороны США Джон Кирби на брифинге 3 февраля подтвердил данные о фейковом видео, сообщила пресс-служба Пентагона.

"У нас есть информация о том, что россияне, вероятно, захотят сфабриковать предлог для вторжения. Один из вариантов – российское правительство планирует инсценировать фальшивую атаку украинских Вооруженных сил или сил разведки на территорию России или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия", – заявил Кирби.

По его словам, "в рамках этой фальшивой атаки Россия выпустит очень наглядный пропагандистский видеоролик, в котором будут показаны трупы и актеры, изображающие скорбящих, а также изображения разрушенных мест".

14 января Кирби заявлял, что Россия готовит провокации, в которых обвинит украинцев, чтобы оправдать и создать предпосылки для вторжения в Украину.

"Мы однозначно видели этот сценарий раньше. В частности, в 2014 году во время незаконной аннексии и оккупации Крыма... Мы уже видели подобное от России. Когда нет настоящего кризиса, который бы удовлетворял их потребностям, они его создают", – отметил Кирби.