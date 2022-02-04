СМИ сообщили, что РФ планирует использовать Bayraktar для провокации с целью вторжения в Украину. В Пентагоне прокомментировали

Журналисты отметили, что у американских военных есть доказательства того, что Россия планирует распространить фейковое видео украинской атаки на мирных жителей, оно будет включать в себя кадры с телами убитых, взорванными зданиями, фальшивой военной техникой ВСУ и актерами.
На видео, чтобы привлечь внимание НАТО, будут показаны беспилотники Bayraktar, которые якобы задействованы в сфабрикованной атаке.
The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США сообщила, что Россия хочет использовать видео, чтобы обвинить Украину в геноциде русскоязычного населения и использовать его для оправдания вторжения.
Источник в Белом доме сказал, что в подготовке операции участвовала российская разведка. Представитель британского правительства заявил, что данные разведки США заслуживают доверия и что Россия планирует создать предлог и обвинить Украину в нападении.
Спикер минобороны США Джон Кирби на брифинге 3 февраля подтвердил данные о фейковом видео, сообщила пресс-служба Пентагона.
"У нас есть информация о том, что россияне, вероятно, захотят сфабриковать предлог для вторжения. Один из вариантов – российское правительство планирует инсценировать фальшивую атаку украинских Вооруженных сил или сил разведки на территорию России или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия", – заявил Кирби.
По его словам, "в рамках этой фальшивой атаки Россия выпустит очень наглядный пропагандистский видеоролик, в котором будут показаны трупы и актеры, изображающие скорбящих, а также изображения разрушенных мест".
14 января Кирби заявлял, что Россия готовит провокации, в которых обвинит украинцев, чтобы оправдать и создать предпосылки для вторжения в Украину.
"Мы однозначно видели этот сценарий раньше. В частности, в 2014 году во время незаконной аннексии и оккупации Крыма... Мы уже видели подобное от России. Когда нет настоящего кризиса, который бы удовлетворял их потребностям, они его создают", – отметил Кирби.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
После этого в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".