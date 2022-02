"Не первое обещание". Песков прокомментировал материалы о планах РФ устроить провокацию на Донбассе

По словам Пескова, это "не первое подобное обещание" от американской стороны, ранее сообщения об аналогичной информации американской разведки уже озвучивались, но "так ничего и не выходило".

В середине января в Пентагоне и Белом доме уже сообщали о том, что Россия готовит провокации, в которых обвинит украинцев, чтобы оправдать и создать предпосылки для вторжения в Украину. Сообщения о возможных провокациях со стороны РФ опубликовала и украинская разведка.

Песков тогда заявлял, что эти сообщения и публикации в СМИ о российских диверсантах на Востоке Украины "носили голословный характер и ничем не были подтверждены".

3 февраля The Guardian и The New York Times написали со ссылкой на собственные источники в администрации президента США, что, по данным американской разведки, Россия планирует сфабриковать видео "украинских провокаций" как предлог для вторжения на Украину. Оно может включать кадры с телами убитых, взорванными зданиями, актерами и фальшивой военной техникой ВСУ, включая беспилотники Bayraktar.

Информацию об "очень наглядном пропагандистском видеоролике", который готовит РФ, подтвердили в Пентагоне, отметив, что на кадрах должна быть показана техника, якобы предоставленная Западом.

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 3 февраля подчеркнул, что сценарий с видео – лишь один из вариантов, и США не знают, обязательно ли Россия воспользуется им в ближайшие дни, сообщается на сайте Госдепа. Он пояснил, что США делают публичной эту информацию, чтобы продемонстрировать масштабы дестабилизирующих действий России против Украины и разубедить РФ проводить эту кампанию и, в конечном итоге, военную атаку.

Временная поверенная в делах США Кристина Квин 3 февраля в эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1" отметила, что теперь международное сообщество скептически отнесется к возможным заявлениям России о наличии поводов для военного вторжения в Украину. Она предположила, что "теперь России будет очень тяжело провернуть одну из этих операций, которые они уже делали в прошлом".