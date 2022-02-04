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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не первое обещание". Песков прокомментировал материалы о планах РФ устроить провокацию на Донбассе

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Песков считает заявления американской стороны голословными. В Госдепе поясняют, что США сообщают о планах России, чтобы заставить РФ отказаться от них
Песков считает заявления американской стороны голословными. В Госдепе поясняют, что США сообщают о планах России, чтобы заставить РФ отказаться от них
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения американских СМИ и Пентагона о том, что Москва разработала план, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Он дал комментарий ТАСС.

По словам Пескова, это "не первое подобное обещание" от американской стороны, ранее сообщения об аналогичной информации американской разведки уже озвучивались, но "так ничего и не выходило". 

В середине января в Пентагоне и Белом доме уже сообщали о том, что Россия готовит провокации, в которых обвинит украинцев, чтобы оправдать и создать предпосылки для вторжения в Украину. Сообщения о возможных провокациях со стороны РФ опубликовала и украинская разведка. 

Песков тогда заявлял, что эти сообщения и публикации в СМИ о российских диверсантах на Востоке Украины "носили голословный характер и ничем не были подтверждены"

3 февраля The Guardian и The New York Times написали со ссылкой на собственные источники в администрации президента США, что, по данным американской разведки, Россия планирует сфабриковать видео "украинских провокаций" как предлог для вторжения на Украину. Оно может включать кадры с телами убитых, взорванными зданиями, актерами и фальшивой военной техникой ВСУ, включая беспилотники Bayraktar.

Информацию об "очень наглядном пропагандистском видеоролике", который готовит РФ, подтвердили в Пентагоне, отметив, что на кадрах должна быть показана техника, якобы предоставленная Западом. 

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 3 февраля подчеркнул, что сценарий с видео – лишь один из вариантов, и США не знают, обязательно ли Россия воспользуется им в ближайшие дни, сообщается на сайте Госдепа. Он пояснил, что США делают публичной эту информацию, чтобы продемонстрировать масштабы дестабилизирующих действий России против Украины и разубедить РФ проводить эту кампанию и, в конечном итоге, военную атаку. 

Временная поверенная в делах США Кристина Квин 3 февраля в эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1" отметила, что теперь международное сообщество скептически отнесется к возможным заявлениям России о наличии поводов для военного вторжения в Украину. Она предположила, что "теперь России будет очень тяжело провернуть одну из этих операций, которые они уже делали в прошлом".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 

США, как говорила в конце января заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, подчеркнула она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

После этого в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".

Теги: Россия, США, Пентагон, Кремль, Дмитрий Песков, провокации, вторжение, война в Украине, фейк, война на Донбассе, Кристина Квин, Нед Прайс
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