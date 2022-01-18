Боевики могут устроить провокацию в Донецке 19 января – Мининформполитики Украины

"На Крещение возможна провокация в зоне ООС в Донецкой области. Как стало известно Центру стратегических коммуникаций, 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду Кирпичный в Петровском районе [оккупированного] Донецка", – говорится в сообщении.

В центре считают, что "целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации".

"Провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте имени Челюскинцев менее чем в 2 км от пруда. Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", – объяснили в организации.

По ее данным, "российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями".

"Эта провокация, опять-таки, может быть использована для создания повода для начала активных боевых действий", – считают в Центре стратегических коммуникаций.