Семьи высшего военного командования Украины не выезжали из страны на фоне возможного вторжения – Залужный

Залужный: Высшее военное руководство – это я и довольно ограниченный круг Фото: Валерій Залужний / Facebook

Видео заявления Залужного опубликовано в Facebook на странице ток-шоу "Право на владу".

"Высшее военное руководство – это я и довольно ограниченный круг. Это не просто мои подчиненные, а люди, которых я знаю очень много лет. Они все на месте. Все семьи на месте", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош 23 января заявил, что не будет вывозить семью из страны в случае наступления российских войск.