Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на президентских выборах

Ле Пен заявила, что не хочет, чтобы Францию "втягивали в чужие для нее конфликты".
Она также подчеркнула, что Франция "должна сделать так, чтобы ее сильный голос был слышен" в мире, в частности в Совете Безопасности ООН.
Фрагменты речи Ле Пен опубликованы в ее Twitter.
"Защита нашего Отечества и наших жизненных интересов не может быть делегирована. Она может быть доверена только национальной армии", – заявила кандидат.
* La défense de notre Patrie et de nos intérêts vitaux ne peut être déléguée.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 5, 2022
Elle ne peut être confiée qu’à une armée nationale, renforcée dans ses moyens, soutenue dans ces missions, consolidée par la cohérence des alliances. #MarinePrésidente pic.twitter.com/eKrEe5M0AC
Также политик пообещала избирателям, что защитит их от "миграционного потопа" и "вернет французам их страну" – сделает так, что ни один нелегальный мигрант больше не будет легализован, установит национальный приоритет в области жилья и занятости, и французы "снова будут хозяевами дома". По ее словам, после избрания она проведет референдум, на котором "французы решат, кто может стать французом".
Кроме того, она пообещала отменить подоходный налог на 30 лет, снизить НДС на электроэнергию, газ, мазут и топливо с 20% до 5,5%, защитить фермерские домохозяйства, ввести мораторий на закрытие больничных коек и установить "надежную и эффективную систему здравоохранения".
Выборы президента Франции запланированы на 10 апреля 2022 года. Если потребуется второй тур, то он состоится 24 апреля.
17 марта 2014 года Ле Пен объявила, что признает результаты так называемого референдума в Крыму. За признание законной оккупации полуострова "Национальный фронт" получал финансовое вознаграждение со стороны РФ, сообщало французское издание Le Monde.
Партия Ле Пен неоднократно получала кредиты от российских банков взамен на поддержку политики РФ в Украине, сообщали в совместном расследовании французского интернет-портала Mediapart и латвийского сайта Re:Baltica.
В мае 2014 года Ле Пен назвала президента РФ Владимира Путина своим единомышленником.
В 2016 году политик объявила о намерении побороться за пост президента Франции в 2017 году. На выборах президента Франции в 2017 году Ле Пен заняла второе место, в первом туре разрыв между ею и нынешним лидером страны Эммануэлем Макроном составил менее 3%. Во втором туре победил Макрон с результатом в 65,5%, у Марин Ле Пен – 34%.