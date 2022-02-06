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Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на президентских выборах

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Ле Пен: Защита нашего Отечества и наших жизненных интересов не может быть делегирована
Ле Пен: Защита нашего Отечества и наших жизненных интересов не может быть делегирована
Фото: Marine Le Pen / Twitter

Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах будет добиваться выхода страны из объединенного командования НАТО. Об этом она сказала, представляя свою программу избирателям в Реймсе, сообщает Le Figaro.

Ле Пен заявила, что не хочет, чтобы Францию "втягивали в чужие для нее конфликты". 

Она также подчеркнула, что Франция "должна сделать так, чтобы ее сильный голос был слышен" в мире, в частности в Совете Безопасности ООН.

Фрагменты речи Ле Пен опубликованы в ее Twitter. 

"Защита нашего Отечества и наших жизненных интересов не может быть делегирована. Она может быть доверена только национальной армии", – заявила кандидат. 

Также политик пообещала избирателям, что защитит их от "миграционного потопа" и "вернет французам их страну" – сделает так, что ни один нелегальный мигрант больше не будет легализован, установит национальный приоритет в области жилья и занятости, и французы "снова будут хозяевами дома". По ее словам, после избрания она проведет референдум, на котором "французы решат, кто может стать французом".

Кроме того, она пообещала отменить подоходный налог на 30 лет, снизить НДС на электроэнергию, газ, мазут и топливо с 20% до 5,5%, защитить фермерские домохозяйства, ввести мораторий на закрытие больничных коек и установить "надежную и эффективную систему здравоохранения".

Контекст:

Выборы президента Франции запланированы на 10 апреля 2022 года. Если потребуется второй тур, то он состоится 24 апреля.

17 марта 2014 года Ле Пен объявила, что признает результаты так называемого референдума в Крыму. За признание законной оккупации полуострова "Национальный фронт" получал финансовое вознаграждение со стороны РФсообщало французское издание Le Monde.

Партия Ле Пен неоднократно получала кредиты от российских банков взамен на поддержку политики РФ в Украине, сообщали в совместном расследовании французского интернет-портала Mediapart и латвийского сайта Re:Baltica.

В мае 2014 года Ле Пен назвала президента РФ Владимира Путина своим единомышленником

В 2016 году политик объявила о намерении побороться за пост президента Франции в 2017 году. На выборах президента Франции в 2017 году Ле Пен заняла второе место, в первом туре разрыв между ею и нынешним лидером страны Эммануэлем Макроном составил менее 3%. Во втором туре победил Макрон с результатом в 65,5%, у Марин Ле Пен – 34%.

Теги: НАТО, Франция, миграция, Марин Ле Пен, Национальный фронт, мигранты, президент, Выборы во Франции
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