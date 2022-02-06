Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае победы на президентских выборах

Ле Пен: Защита нашего Отечества и наших жизненных интересов не может быть делегирована Фото: Marine Le Pen / Twitter

Ле Пен заявила, что не хочет, чтобы Францию "втягивали в чужие для нее конфликты".

Она также подчеркнула, что Франция "должна сделать так, чтобы ее сильный голос был слышен" в мире, в частности в Совете Безопасности ООН.

Фрагменты речи Ле Пен опубликованы в ее Twitter.

"Защита нашего Отечества и наших жизненных интересов не может быть делегирована. Она может быть доверена только национальной армии", – заявила кандидат.

* La défense de notre Patrie et de nos intérêts vitaux ne peut être déléguée.



Elle ne peut être confiée qu’à une armée nationale, renforcée dans ses moyens, soutenue dans ces missions, consolidée par la cohérence des alliances. #MarinePrésidente pic.twitter.com/eKrEe5M0AC — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 5, 2022

Также политик пообещала избирателям, что защитит их от "миграционного потопа" и "вернет французам их страну" – сделает так, что ни один нелегальный мигрант больше не будет легализован, установит национальный приоритет в области жилья и занятости, и французы "снова будут хозяевами дома". По ее словам, после избрания она проведет референдум, на котором "французы решат, кто может стать французом".

Кроме того, она пообещала отменить подоходный налог на 30 лет, снизить НДС на электроэнергию, газ, мазут и топливо с 20% до 5,5%, защитить фермерские домохозяйства, ввести мораторий на закрытие больничных коек и установить "надежную и эффективную систему здравоохранения".