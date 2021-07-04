Марин Ле Пен переизбрали лидером ультраправой партии "Национальное объединение"

Члены партии "Национальное объединение" на съезде политсилы в Перпиньяне проголосовали за Ле Пен, ее избрали на четвертый срок.

Ле Пен была единственным кандидатом на этот пост, она набрала 98,35% голосов. Голосование проходило 1 июля.