Российская фирма потребовала от партии французской оппозиционерки Марин Ле Пен €9 млн

Партия Марин Ле Пен взяла кредит на €9 млн "Первом чешско-российском банке" в 2014 году, так как в банках Европы и США ей в финансировании отказали.

Российская компания "Авизапчасть" в конце декабря 2019 года обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к французской партии "Национальное объединение", главой которой является Марин Ле Пен, о возврате €9 млн долга. Информация об этом опубликована в базе данных арбитражных судов.

Как пишет издание "Открытые медиа", речь идёт о кредите который партия взяла в 2014 году в "Первом чешско-российском банке" (ПЧРБ). Партия, называвшаяся тогда "Национальный фронт", была вынуждена обратиться за финансированием в российский банк, после того как получила отказ в финансовых учреждениях Евросоюза и США.

После того, как о сделке стало известно, оппоненты и СМИ обвинили Ле Пен в финансовой зависимости от российских властей, усмотрев связь между ПЧРБ и Кремлём, так как единственным владельцем этого банка был Роман Попов, когда-то работавший на Геннадия Тимченко, миллиардера и близкого знакомого российского президента Владимира Путина. На каких условиях был выдан кредит, не раскрывалось, но источники в партии Ле Пен называли их "взаимовыгодными", уточняет издание.

В 2016 году Центробанк России лишил ПЧРБ лицензии за "неадекватную оценку рисков и полную потерю собственного капитала", пишет издание. Как вскоре выяснилось, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена значительная часть активов, в том числе и кредит Ле Пен. Права требования по нему перешли к компании "Конти", зарегистрированной на окраине Москвы в Южном Бутово и занимающейся прокатом автомобилей. Она же, в свою очередь, передала их компании "Авиазапчасть".

На выборах президента Франции в 2017 году Марин Ле Пен заняла второе место, в первом туре разрыв между ею и нынешним лидером страны Эммануэлем Макроном составил менее 3%.