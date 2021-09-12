Мэр Парижа заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции

В случае победы на выборах Идальго станет первой женщиной на посту президента Франции Фото: ЕРА

Об этом она сказала на встрече со своими сторонниками в Руане, видео в Twitter опубликовало агентство AFP.

"Сегодня я готова. Я решила баллотироваться на пост президента Французской Республики", – сказала Идальго.

VIDEO: The Socialist mayor of Paris, Anne Hidalgo, announces plans to run for president in next year's election, joining a growing list of challengers to centrist incumbent Emmanuel Macron pic.twitter.com/FTRgXGyHyx — AFP News Agency (@AFP) September 12, 2021

В случае победы Идальго станет первой женщиной на этом посту и первым человеком, который имеет двойное гражданство, отмечает "Немецкая волна". Радиостанция RFI уточнила, что данные соцопросов показывают: ее готовы поддержать 7–9% избирателей в первом туре выборов.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон еще не объявил о намерении баллотироваться, но, как сообщает RFI, ожидается, что он сделает это.

Идальго родилась в Испании в семье рабочего и швеи. Ей 62 года. Пост мэра она занимает с 2014 года, в 2020 году Идальго переизбрали. Как отмечает BFMTV, Идальго в 2020 году говорила, что не будет баллотироваться в президенты и сосредоточит внимание только на столице страны.