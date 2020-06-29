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Премьер-министр Франции Филипп победил на выборах мэра Гавра

Во французском Гавре в борьбе за пост мэра лидерство одержал премьер-министр страны Эдуар Филипп – он набрал более 58% голосов. Однако когда он приступит к исполнению своих обязанностей, пока неизвестно.

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Рейтинг премьер-министра во Франции сейчас очень высок
Рейтинг премьер-министра во Франции сейчас очень высок
Фото: ЕРА

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп победил на выборах мэра Гавра, который находится на севере страны. Об этом сообщает издание La Tribune.

Второй тур местных выборов во Франции прошел 28 июня. Филипп обогнал по популярности своего соперника от коммунистов Жана-Поля Лекока и набрал более 58% голосов.

Пока неизвестно, как поступит Филипп после окончательного подведения итогов выборов. Ранее он допускал, что может покинуть премьерское кресло в случае избрания мэром, однако оставит это решение на усмотрение президента Франции Эмманюэля Макрона.

Согласно французской конституции, Филипп может предложить кандидата на работу мэром, а сам продолжить работу главой правительства. 

Издание отмечает, что рейтинг премьер-министра во Франции сейчас очень высок.

Радиостанция RTF сообщает, что в ряде крупных городов побеждают представители партии "Европа Экология Зеленые". Теперь "зеленые" мэры будут в Лионе, Бордо, Страсбурге, Анси, Безансоне, Пуатье, Туре и ряде других городов.

В Париже победу одерживает действующая мэр Парижа Анн Идальго. 

Второй тур выборов должен был состояться 22 марта, однако из-за пандемии коронавируса он был отложен. На выборах 28 июня фиксировалась рекордно низкая явка – 40,5%. 

Теги: Франция, выборы, премьер-министр, Анн Идальго, Эдуар Филипп
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