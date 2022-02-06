Резников: Вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая

Он заявил, что украинская разведка продолжает наблюдение за активностью российских войск вдоль государственной границы Украины, на территории Республики Беларусь и на временно оккупированных территориях Украины – в ОРДЛО и Крыму.

"Сейчас все происходит в рамках наших оценок", – сказал он.

Резников напомнил, что через несколько дней начнется активная фаза российско-белорусских учений, которые, согласно заявлениям властей, продлятся до 20 февраля. Министр заявил, что с украинской стороны "делается все необходимое для контроля схожих ситуаций".

"В пятницу прошли обучение ведомств системы МВД, на которые я был приглашен. То есть мы действуем планово, скоординированно, чтобы исключить любые провокации", – сказал он.

Глава Минобороны также напомнил, что в Украине происходит развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и проводятся учения с оборонным оружием, полученным в рамках международной помощи.

"Беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила наши возможности сопротивления. С оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания... Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые уже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло восемь лет назад. Хочу еще раз подчеркнуть, о чем я уже не раз говорил раньше. Долг военных – просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", – заявил Резников.