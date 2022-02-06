В Офисе президента заявили, что угрожающая концентрация российских войск у границ Украины сохраняется, но ситуация "контролируется"

"Новые сообщения в ряде СМИ о том, что российских войск в состоянии боеготовности вблизи границ Украины не менее 100 тысяч и что стягивание войск только продолжается, доказывают, что предыдущие алармистские сообщения о начале новой эскалации против Украины в конце декабря или в первой половине января были немного неправдивыми. Это доказывает правильность наших призывов к представителям медиа быть взвешенными и избегать алармистской тональности", – сказал он.

По словам Подоляка, пока неизвестно, сделает ли Россия "критические шаги" для полномасштабного вторжения. Он считает, что следует продолжать как санкционное, так и дипломатическое давление, чтобы российские войска были отведены от границ Украины "в максимальном объеме".

"Только это может быть достаточно основательным свидетельством того, что эскалационный сценарий абсолютно исключается. Пока же и Украина, и все наши партнеры готовятся к любым возможным сценариям. Ситуация полностью контролируется. Так или иначе, мы не снижаем активность дипломатической работы, чтобы обеспечить постоянную и полноценную деэскалацию", – сказал советник.