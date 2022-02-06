"Применение силы против Украины поставит под вопрос существование самой РФ". Российский генерал призвал Путина уйти в отставку и выступил против войны РФ с Украиной

Ивашов (на фото) от имени российских офицеров призвал Путина "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и уйти в отставку Скриншот: Библио-Глобус / YouTube

Обращение называется "Канун войны". В нем Ивашов утверждает, что ранее "Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны", когда "иного выхода не оставалось". Сегодня, по его мнению, страна находится "на грани завершения своей истории".

"Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов может привести к обрушению всей системы. И это, на наш взгляд главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет", – пишет автор обращения.

В документе высказано мнение, что "нагнетаемая вокруг Украины ситуация" имеет "искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил" в России.

Автор обращения пишет, что внешние угрозы, "безусловно, присутствуют, но не являются в данный момент критическими" для российской государственности.

Ивашов, рассуждая о непризнании международным сообществом аннексии Крыма, приходит к выводу, что внешняя политика РФ несостоятельна, а внутренняя – непривлекательна.

"Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить "полюбить" РФ и ее руководство бессмысленны и крайне опасны. Применение военной силы против Украины, во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В-третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших. [...] Президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган четко заявил, на чьей стороне будет воевать Турция. И можно предполагать, что двум полевым армиям и флоту Турции будет приказано "освобождать" Крым и Севастополь и, возможно вторгнуться на Кавказ. Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества и, вероятно, будет лишена статуса независимого государства", – прогнозирует Ивашов.

Он считает, что высшее руководство страны "не может не понимать" таких последствий.

"По нашему мнению, руководство страны, понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно [...], решило активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны. И война является тем средством, которое решит эту задачу", – говорится в обращении.

Генерал от имени российских офицеров призвал Путина "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и уйти в отставку. В то же время в его заявлении есть упоминание о "творимом со стороны Киева геноциде". Это месседж, который использует российская пропаганда. В частности, похожие тезисы есть в обращении КПРФ о признании боевиков "ЛДНР".