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"Применение силы против Украины поставит под вопрос существование самой РФ". Российский генерал призвал Путина уйти в отставку и выступил против войны РФ с Украиной

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Ивашов (на фото) от имени российских офицеров призвал Путина "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и уйти в отставку
Ивашов (на фото) от имени российских офицеров призвал Путина "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и уйти в отставку
Скриншот: Библио-Глобус / YouTube

Председатель общественной организации "Общероссийское офицерское собрание" генерал-полковник Леонид Ивашов выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину. Заявление было обнародовано 31 января, но получило широкую огласку после того, как на него 5 февраля в Facebook обратил внимание российский политолог Иван Преображенский.

Обращение называется "Канун войны". В нем Ивашов утверждает, что ранее "Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны", когда "иного выхода не оставалось". Сегодня, по его мнению, страна находится "на грани завершения своей истории".

"Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов может привести к обрушению всей системы. И это, на наш взгляд главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет", – пишет автор обращения.

В документе высказано мнение, что "нагнетаемая вокруг Украины ситуация" имеет "искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил" в России.

Автор обращения пишет, что внешние угрозы, "безусловно, присутствуют, но не являются в данный момент критическими" для российской государственности.

Ивашов, рассуждая о непризнании международным сообществом аннексии Крыма, приходит к выводу, что внешняя политика РФ несостоятельна, а внутренняя – непривлекательна.

"Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить "полюбить" РФ и ее руководство бессмысленны и крайне опасны. Применение военной силы против Украины, во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В-третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших. [...] Президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган четко заявил, на чьей стороне будет воевать Турция. И можно предполагать, что двум полевым армиям и флоту Турции будет приказано "освобождать" Крым и Севастополь и, возможно вторгнуться на Кавказ. Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества и, вероятно, будет лишена статуса независимого государства", – прогнозирует Ивашов.

Он считает, что высшее руководство страны "не может не понимать" таких последствий.

"По нашему мнению, руководство страны, понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно [...], решило активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны. И война является тем средством, которое решит эту задачу", – говорится в обращении.

Генерал от имени российских офицеров призвал Путина "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и уйти в отставку. В то же время в его заявлении есть упоминание о "творимом со стороны Киева геноциде". Это месседж, который использует российская пропаганда. В частности, похожие тезисы есть в обращении КПРФ о признании боевиков "ЛДНР". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7183480745056178&id=100001829722167

Контекст:

Ивашов – генерал-полковник в отставке, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор МГИМО, в 1996–2001 годах был начальником главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны России, занимал другие высокие должности в Минобороны. "Радио Свобода" отмечает, что он известен "просоветскими и национал-патриотическими взглядами", после ухода в отставку выступал в газете "Завтра" и в других СМИ с критикой политики российских властей с "национально-державных" позиций, критиковал также НАТО и Запад.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет"28 января он заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Реджеп Эрдоган, МГИМО, российская пропаганда, вторжение
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